الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات موسعة في القدس والضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومحيط القدس المحتلة منذ فجر اليوم وحتى الآن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «معا» في نبأ عاجل منذ قليل.

اعتقال 20 فلسطينيا

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من اعتقال ما لا يقل عن 20 فلسطينيا من قرى ومخيمات وأحياء الضفة الغربية، وكذلك محيط القدس المحتلة، لافتة إلى أن حملة الاعتقالات الموسعة ركزت على اعتقال الأسرى المحررين لفصيل الجهاد الإسلامي.

أسرى محررين

واعقلت قوات الاحتلال 7 فلسطنيين وهم: المحرر رامي الكسار من بلدة خاراس، والمحررين نضال الجياوي وتامر سليمية، والشاب محمد الفسيسي وهم من بلدة إذنا، والمحرر زكريا الحيح من بلدة صوريف، والمحرر ناصر الزين ونجله يحيى من شارع السلام.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين، هم المحررين جمال السيد من كفر راعي، وبلال ذياب، والشاب عمران غوادرة من بير الباشا، والقيادي في الجهاد ناجح حبايبة من صانور.

وفي رام الله، اعتقل الصحفي إبراهيم أبو صفية بعد اقتحام منزله في قرية بيت سيرا، إلى جانب 6 مواطنين آخرين لم تعرف هوياتهم، كمت تم اعتقال الأسير المحرر فارس أصلان والشابين موسى جحجوج وعصام أبو أصبع عقب اقتحام منازلهم في مخيم قلنديا شمال القدس، إلى جانب اعتقال الأسير المحرر علاء شبراوي من منزله في مخيم نور شمس قرب طولكرم بعد اقتحام منزله.