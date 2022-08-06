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نتيجة الثانوية العامة 2022

محافظ القاهرة يهنىء أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة.. 4 مراكز

كتب:

وائل فايز
03:14 م | السبت 06 أغسطس 2022
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

اتصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تليفونيًا بأوائل الثانوية العامة، حيث هنأهم بالتفوق، متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح.

وأكد محافظ القاهرة سعادته بحصول القاهرة على 4 مراكز من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة، ومتمنيًا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية .

وأشاد محافظ القاهرة بجهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز، كما أثنى على جميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

4 مراكز

وحصلت القاهرة على 4 مراكز بين أوائل الجمهورية، من بينهم كيرلس سامح حسني، الأول على شعبة الرياضيات بمدارس الدمج التعليمي، من مدرسة الكرمة الثانوية الخاصة لغات بإدارة الخليفة التعليمية، وساندي معاذ مقبول من مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك الثانية على الشعبة الأدبية بإدارة مصر الجديدة التعليمية، ومروان أحمد سمير الرابع مكرر رياضة من مدرسة رواد المستقبل الخاصة لغات، بإدارة الخليفة التعليمية، وأحمد سمير عبد العزيز السادس مكرر بالشعبة الأدبية من مدرسة الشهيد طيار أسامة أحمد اسماعيل الرسمية بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.