محافظ القاهرة: نسعى للارتقاء بقدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على أن المحافظة تضع ضمن أهم أهدافها الارتقاء بقدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم بصورة احترافية وخلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

تشغيل الخريجين

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة يعمل على تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة.

وأضاف محافظ القاهرة ان جهاز تشغيل شباب الخريجين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وهيئة نظافة القاهرة قام بتدريب 150 خريجًا وخريجة على عدد من البرامج التدريبية المطلوبة في سوق العمل مثل إدارة الجودة الشاملة، والتصميم على الحاسب الآلي، وبرامج الفوتوشوب وبرنامج التفصيل والخياطة.

فرص عمل

وأشار إلى أنه بعد انتهاء التدريب تم توفير فرص عمل للمتدربين في أحد المشروعات بأحد المصانع في المنطقة الحرة في مدينة نصر، كما تم توفير وسائل انتقال للمتدربين للمصنع أثناء الاختبارات الورقية والعملية لهم، حيث اجتاز 100 خريج منهم الاختبارات وحصلوا على وظائف مشرفين انتاج ومشرفين جودة وعمال وعاملات تفصيل.