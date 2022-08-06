زغاريد في منزل الأولى على الثانوية العامة بالفيوم: مصدقتش الخبر «صور»

بين دموع الفرحة والزغاريد والأحضان والصدمة، استقبلت أسرة زينب أكرم حسن حميدة، الأولى على الثانوية العامة 2022 شعبة الأدبي، بحصولها على 96.75%، بمجموع بلغ 387 درجة، من منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، والطالبة بمدرسة الشهيد عبد الرحمن علي البشيهي «أم المؤمنين الثانوية سابقا»، ذلك الخبر السعيد الذي أسعد والدها كثيرا وخفف عنه آلامه لمروره بأزمة صحية شديدة خلال فترة امتحانات ابنته.

لم أصدق وكبرت الصورة لأتأكد

وقالت «زينب» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنها شاهدت مؤتمر وزير التربية والتعليم على الصفحة الرسمية للوزارة عبر «فيسبوك»، وسمعت اسمها بين أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، ولكنها لم تصدق، وانتظرت حتى شاهدت صورتها وكبرتها لتتأكد أنّها هي الأولى وليس تشابه أسماء، مشددةً على أنّ الفرحة لم تسعها ولم تصدق بسبب عدم انتظام مذاكرتها لمرورها بظروف صعبة بسبب مرض والدها، ولكنها كانت تجتهد قدر الإمكان لإسعاد والديها.

تحلُم بالالتحاق بكلية الحقوق

وأشارت إلى أنها كانت تحلم بالالتحاق بكلية الحقوق جامعة الفيوم، ولكن الكثيرين نصحوها بالالتحاق بكلية الألسن، ولا زالت تفكر بأي كلية ستلتحق بينهما، موضحةً أنها ستسعى للاجتهاد في الجامعة لتصبح الأولى كل عام ويتم تعيينها معيدة بالجامعة.

محافظ الفيوم يهنئ «زينب»

واستقبلت «زينب» مكالمة هاتفية من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، من خلال الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ والمتحدث الرسمي للمحافظة، حيث هنأها المحافظ بنجاحها وتفوقها في نتيجة الثانوية العامة 2022، ونصحها بالاستمرار في التفوق قائلاً: «أسعدتينا وأسعدتي أسرتك ومحافظة الفيوم بالكامل بتفوقك، وشدي حيلك واستمري في التفوق»، كما أخبرها بأنه سيلتقي بها ويقوم بتكريمها في مكتبه عاجلا.

شقيقتها بكت من الفرحة

ولم تتمالك «فاطمة» الشقيقة الكبرى لـ«زينب» نفسها من الفرحة، حيث انهمرت الدموع من عينيها، قائلة إنها كانت تدعو لها بأن تصبح الأولى على الأوائل واستجاب الله لدعواتها، مؤكدةً أن «زينب» تعبت كثيراً وتستحق النجاح والتفوق.