البنين يسيطرون على أوائل العلمي بالثانوية العامة.. والبنات يتفوقن في الأزهرية

شهدت بيوت أوائل الثانوية العامة 2022، حالة من الفرحة الكبيرة، وامتلأت بأصوات «الزغاريد»، بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسمائهم من خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة، على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صباح اليوم، السبت، ومنذ عدة أيام، عاش أوائل الثانوية الأزهرية 2022، مشاعر الفرحة ذاتها، حين رنت الهواتف تحمل اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بكونهم أوائل المرحلة.

أوائل الثانوية الأزهرية والعامة 2022 للشعبة العلمية

في اليوم السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي، دخلت الفرحة على قلوب وبيوت أوائل الثانوية الأزهرية 2022، عندما أجرى الإمام الأكبر، اتصالا هاتفيا بالطلاب، يزف لهم أخبار التفوق، التي هزت القلوب، وبمجرد انتهاء المكالمة، كانت تبدأ مراسم الاحتفال المختلفة في بيوتهم، بما جنوه من ثمار بعد تعب واجتهاد دام لعامٍ كامل.

واليوم، شهدت شعبة العلمي علوم في الثانوية العامة، ترتيب 14 طالبا على مراتب أوائل الثانوية العامة 2022، وتمكن 9 طلاب من الحصول على مرتبة من مراتب الأوائل على شعبة العلمي علوم، وباتت سيطرة الذكور على المراتب ملحوظة، حيث ضمت قائمة قائمة أوائل الثانوية العامة 2022 لشعبة العلمي رياضة، 7 بنين أمام 2 إناث، وشعبة العلمي علوم ترتب فيها 11 ذكرا أمام 3 إناث.

أوائل المكفوفين بالثانوية الأزهرية والعامة 2022

وحدث العكس مع أوائل الثانوية الأزهرية 2022، حيث جاء 11 طالبا من طلاب الشعبة العلمية بالأزهر في مراتب الأوائل، جاء منهم 6 إناث، أمام 5 من ذكور.

وضم البث المباشر الذي أُعلن من خلاله عن أوائل الثانوية العامة 2022 أسماء 11 طالبا من الشعبة الأدبية، من ضمنهم 9 فتيات، وكان أوائل الثانوية الأزهرية 2022 للشعبة الأدبية 10 طالبات، في حين لم يترتب أحد من الذكور.

وفي الحديث عن أوائل الثانوية العامة والأزهرية 2022، يجدر الإشارة إلى الطالبتان: ناريمان أحمد صالح وريم عيسى عبد القادر، حيث تمكنا من الترتب على الجمهورية، رغم كونهما مكفوفين، تمكنت ناريمان أحمد، الأولى على الثانوية العامة 2022 مكفوفين، من الحصول على 399.5 درجة، وتمكنت ريم عيسى، الأولى على الثانوية الأزهرية 2022، من الحصول على 217 درجة.