حصد 4 طلاب في الثانوية الأزهرية 2022 بمحافظة الدقهلية مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل، وفقاً للنتائج التي أعلن عنها الأزهر الشريف بمحافظة الدقهلية، حيث حصد طلاب المحافظة 4 مراكز في أقسام «العلمي- والمكفوفين – والشعبة الإسلامية»، وبلغت النسبة العامة للنجاح 57.31%، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 50.97%، ونسبة النجاح في القسم العلمي 68.55%، فيما بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية 97.2%.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022 بمحافظة الدقهلية القسم العلمي

وتنشر «الوطن» أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022 بمحافظة الدقلهية، حيث حقق طالبان مركزين متقدمين ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في القسم العلمي، وهما الطالب عبدالرحمن عادل محمد محمد الدغيدي، من معهد أجا، التابع لمنطقة الدقهلية الأزهرية، وحصل على المركز الرابع مكرر، بمجموع 647 درجة، بنسبة مئوية 99.54%، كما حصلت الطالبة علا فضل محمد محمد رزق، منطقة الدقهلية الأزهرية بمعهد فتيات الضهرية بمركز شربين، على المركز الرابع مكرر، بنفس المجموع والنسبة المئوية.

أسماء أوائل المكفوفين والشعبة الإسلامية في الدقهلية

وبالنسبة للطلاب المكفوفين، حصلت الطالبة الزهراء حسام الدين محمود عبدالحق، منطقة الدقهلية الأزهرية معهد فتيات ميت عنتر بمركز طلخا، على المركز الخامس بمجموع 577 دجة، وبنسبة 91.59%، وفي الشعبة الإسلامية، حصل الطالب عمار أشرف عبدالله صادق عبدالرحمن، منطقة الدقهلية الأزهرية معهد المنصورة النموذجي، على المركز الخامس بمجموع 614 درجة، بنسبة 97.46%.

ويمكن للطلاب الدخول على رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك من أجل للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 من الرابط:

https://natiga.azhar.eg/?source=azhar

وأجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مكالمات هاتفية مساء أمس، تواصل خلالها مع الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/ 2022، وهنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم وتقديره لما بذله أولياء الأمور حتى يصل أبناؤهم إلى هذا التميز والتفوق، معربًا عن تمنياته للأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد مشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها.