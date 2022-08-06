أوائل الثانوية العامة 2022 بمحافظة كفر الشيخ.. طالبان على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، قائمة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 - 2022م، والتي شهدت تواجد طالبين فقط من محافظة كفر الشيخ، ضمن القائمة، وهما بدورهما أوائل الثانوية العامة 2022م من المحافظة.

الطلاب الأوائل شعبة علمي علوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أوائل الثانوية العامة 2022 محافظة كفر الشيخ، والتي شهدت غياب أبناءها عن أوائل الثانوية العامة لشعبتي علمي رياضة وأدبي فيما تواجد طالبان ضمن أوائل الثانوية العامة لشعبة علمي علوم.

بينهما طالب دمج

وضمن أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة كفر الشيخ بشعبة علمي علوم، تواجد الطالبين أحمد هشام بدوي علي، الطالب بمدرسة دار حراء الإسلامية الثانوية، على المركز الرابع بمجموع 399، بينما حصل الطالب أحمد عبد الحميد جاد علي سليم، الطالب بمدرسة كفر المرازقة الثانوية المشتركة على المركز الأول لطلاب الدمج بمجموع 396.

الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة

وجرى الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 قبل قليل عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة لعام 2022م بشعبة علمي علوم 78%، والشعبة العلمية رياضيات 81%، والشعبة الأدبية 68%، مشيرًا إلى أنّ نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2022م، وهي 75.04%.