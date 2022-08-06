الأولاد يسيطرون على قائمة أوائل علمي علوم بالثانوية العامة.. 11 مقابل 3 بنات

تفوق ملحوظ للأولاد في قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، شعبة علمي علوم، في مواجهة البنات، بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النتيجة رسميا، متضمنة قائمة الأوائل، على مستوى الشعبتين العلمية «علوم ورياضة» والأدبية.

أوائل الثانوية العامة 2022

اكتسح الطلاب الذكور، قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، شعبة العلمي علوم بـ11 طالبا، مقابل 3 طالبات، تصدرت إحدهن القائمة، وهي الطالبة ملك عبد الفتاح محمود الشبشيري، من محافظة المنوفية بمجموع 402 درجة.

ترتيب أوائل علمي علوم

حصل الأولاد في قائمة أوائل الثانوية العامة 2022، شعبة العلمي علوم، على الترتيب «الثاني مكرر» بثلاث أسماء، والثالث مكرر، و«الرابع مكرر» بعدد 7 أسماء.

في حين حصلت الطالبات على المراكز «الأول، الثالث مكرر، الرابع مكرر» في كشف نتيجة الثانوية العامة 2022 شعبة العلمي علوم، ليتفوق الأولاد عليهم بنتيجة 11 طالبا مقابل 3 فتيات.

نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح هذا العام 75.04%، والتي ارتفعت عن العام الماضي الذي كان 74%، موضحًا أن نسبة النجاح في شعبة علمي علوم بلغت 78.32%، وهى أعلى من العام الماضي الذي كان 76%.

وارتفعت نسبة شعبة علمي رياضة إلى 81% بعد 76% العام الماضي، وتمثل أعلى نسبة نجاح في العام الحالي، بينما انخفضت نسبة النجاح في الأدبي عن العام السابق من 70% إلى 68%.