«ملك» الأولى على شعبة علمي علوم: مكنتش بحسب ساعات المذاكرة وهدخل طب

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، من بينهم الطالبة ملك عبد الفتاح محمود الشبشيري، التي جاء ترتيبها الأولى على شعبة العلمي علوم.

وقالت «ملك»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لم تكن تتوقع أن تكون بين أوائل الثانوية العامة: «عمالة أعيط في الأوضة مش مصدقة اللي بيحصل».

«ملك»: مش مصدقة اللي بيحصل

وعن الوقت الذي كانت تقضيه «ملك» في المذاكرة، أوضحت أنها لم تكن تعد ساعات المذاكرة خلال الثانوية العامة، وأن مادتها المفضل هي الكمياء، متمنية أن تدخل كلية الطب لتكون طبيبة بشرية كما تحلم طوال عمرها.

لم يكن لدى الأولى على شعبة العلمي علوم مثل أعلى أو قدوة: «بحب أتعلم من نفسي مش من حد»، مضيفة أن أسرتها وأصدقاؤها كانوا أكبر الداعمين لها طوال فترة دراستها التعليمية، خاصة والدتها وتعمل موجهة تعليمية.