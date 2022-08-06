أهالي بورسعيد يحتفلون بتفوق أبنائهم في الثانوية.. بالزغاريد والأغاني

أعرب عدد من أهالي محافظة بورسعيد عن سعادتهم لنجاح أبنائهم من أبناء المحافظة في الثانوية العامة محققين التفوق على مستوى الجمهورية، وتبادل الأهالي التهنئة، على صفحات التواصل الاجتماعي عقب إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 ونشر النتيجة على صفحة الوزارة.

فرحة أهالي بورسعيد بالمتفوقين من أبناء الإقليم

وأعرب أشرف إسماعيل «تاجر» عن فرحته بنجاح الطلاب خاصة ابن شقيقه «يوسف» مؤكدا أن النجاح كان حلم انتظرته الأسرة طويلا وبذلوا جهدًا أكبر لدعم ابنهم وأنه اليوم جنى ثمرة جهده بنجاح وتفوق.

وهنأ هاني الجبالي «محامي»، الطلاب، بالنجاح في الثانوية العامة، مؤكدًا أنها مرحلة فاصلة في حياتهم ويجب عليهم الاختيار السليم للكليات والمعاهد وعلى الصعيد الشخصي هنأ ابنته «سها» لتفوقها في القسم الأدبي، مشيرًا إلى أنها اجتهدت وتستحق النجاح.

وقالت أميرة محمد ربة منزل، إنها سعيدة بالطلاب من فرحتها بنجاح الطلاب في الثانوية العامة وتبادل التهاني على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فقد أطلقت الزغاريد وشاركت أغاني الأفراح على صفحتها.

محافظ بورسعيد يهنئ الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة

من جانب آخر، هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الناجحين في شهادة الثانوية العامة، من أبناء مصر بصفة عامة، وأبناء بورسعيد بصفة خاصة، متمنيا لهم استمرار النجاح والتفوق في حياتهم الدراسية والمهنية.

وأكد أنه لكل مجتهد نصيب خاصة الطلاب الذين حصلوا على درجات متميزة في الامتحانات المتفوقين ببورسعيد وكثيرا منهم كانوا حريصين على الحضور في المدرسة والمذاكرة.

وتمنى لهم التوفيق في دراستهم الجامعية وأن يحققوا كل ما يتمنوه وأن يرفعوا رأس مصر عاليا، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم لهم الدعم والرعاية الكاملة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.