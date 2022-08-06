التعليم العالي: جامعتا شرق بورسعيد والإسماعيلية جاهزتين للعمل في 2022/2023

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، بشأن استعدادات جامعة شرق بورسعيد الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

زيادة عدد الجامعات الأهلية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

جامعة شرق بورسعيد جاهزة للعمل

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ التقرير أوضح جاهزية جامعة شرق بورسعيد الأهلية لبدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022/2023، بكليتي الطب البشري (برنامج الطب والجراحة العامة)، والهندسة (برنامج هندسة التشييد والبناء).

وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة، أنّ جامعة شرق بورسعيد الأهلية تقع على مساحة 44 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.7 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنّ مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددا من المباني، تشمل «المباني الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومباني المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية»، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أنور إسماعيل، المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، بشأن استعدادات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ التقرير أوضح جاهزية جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لبدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث تقدم كلية الطب والجراحة برنامج الطب والجراحة العامة، وتقدم كلية الفم والأسنان، برنامج الطب وجراحة الفم والأسنان، وتقدم كلية الصيدلة برنامج (الصيدلة Pharm D) وتقدم كلية التمريض برنامج (علوم التمريض)، وتقدم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامج تكنولوجيا المُختبرات الطبية، برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية)، وتقدم كلية الهندسة (برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي)، وتقدم كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، برنامج الأسواق والمنشآت المالية).

وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة، أنّ جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تقع على مساحة 29 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.6 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وكذلك الانتهاء من التشطيبات الداخلية.

تعليم متميز

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنّ مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المباني، تشمل (المباني الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية، ومبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية)، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات، وتعلن جامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلي، عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة.