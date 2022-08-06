خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022.. راجع درجاتك

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي، عن خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك بعد ظهور النتيجة اليوم السبت 6 أغسطس 2022، الذي أعلن عنها وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي بعد الإعلان عن الإحصائيات ونسبة النجاح بها وأسماء الأوائل.

خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

ويجيب موقع الوطن على تساؤلات الطلاب، حول خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022، والمقرر فتحه بعد 48 ساعة من اليوم ولمدة 10 أيام على موقع وزارة التربية والتعليم، من خلال المعلومات التالية، التي أعلن عنها وزير التعليم:

1- التقدم بطلب التظلم بعد 48 ساعة من اليوم 6 أغسطس ولمدة 10 أيام.

2- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا.

3- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم 300 جنيه لكل مادة.

4- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

5- في حالة تعديل درجات الطالب، يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًا.

6- يتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

7- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

8- بعد قبول طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022، يحضر الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

9- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

10- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

الاطلاع على صورة من البابل شيت

11- يتمّ الاطلاع على صورة البابل شيت إضافة إلى نموذج الإجابة.

12- يراجع الطالب تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الوطن، يتم الدخول على رابط natega.elwatannews.com.