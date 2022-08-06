7 كليات جديدة بجامعة الإسماعيلية الأهلية.. اعرفها قبل تنسيق 2022

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول آخر استعدادات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية؛ لبدء الدراسة بكلياتها خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأوضح التقرير مدى جاهزية جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وتجهيزها وفق مواصفات الجامعات الذكية، حيث تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وكذلك الانتهاء من التشطيبات الداخلية، لبدء الدراسة في أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر بيان وزارة التعليم العالي على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الكليات والبرامج التي تقدمها جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والتي جاءت على النحو التالي:

كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

1 - كلية الطب والجراحة برنامج «الطب والجراحة العامة».

2 - كلية الفم والأسنان «برنامج الطب وجراحة الفم والأسنان».

3 - كلية الصيدلة برنامج «الصيدلة - harm D».

4 - كلية التمريض برنامج «علوم التمريض».

5 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية «برنامج تكنولوجيا المُختبرات الطبية، برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية».

6 - كلية الهندسة «برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي».

7 - كلية التجارة الدولية واللغات «برنامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، برنامج الأسواق والمنشآت المالية».

وأعلنت وزارة التعليم العالي، في بيانها، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية سوف تعلن عن البرامج الدراسية الأخرى التي من المقرر أن تقدم خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنه تم بناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية شرق قناة السويس داخل نطاق مدينة الإسماعيلية الجديدة، لتعتبر أول جامعة في المدينة بعد تشييدها على مساحة 29 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.6 مليار جنيه.

وأنشئت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وفقًا لنظم الجامعات الذكية، حيث تم توفير التجهيزات الفنية اللازمة لذلك، وتضم الجامعة المباني الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات «الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية »، ومباني المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية.

جاء تنفيذ جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

يذكر أن عدد الجامعات الأهلية والمدرجة ضمن قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة يبلغ 21 جامعة.