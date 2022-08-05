حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023، التي تدخل خدمة التنسيق الإلكتروني عقب إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، المرجح إعلانها خلال ساعات عقب اعتمادها رسميا، من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فما تفاصيل الدراسة بهذه الجامعات؟

موعد بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة

أكدت الوزارة، في بيان سابق، أن موعد بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023، سيوافق بداية العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه أول أكتوبر المقبل، بحسب ما أقره المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الشهري، موضحا أن الدراسة ستكون حضورية ومراعية للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

تفاصيل القبول فى الجامعات الأهلية الجديدة

قال الدكتور محمد النشار، وكيل مؤسسي جامعة حلوان الأهلية، إن القبول في الجامعات الأهلية الجديدة سيكون باختبار قبول يقره المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب الحد الأدنى للتنسيق، موضحا أنه من المرجح أن تبدأ الاختبارات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

وأضاف «النشار» في تصريح لـ«الوطن»، أن الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023، غير هادفة للربح وهدفها الأول والأخير تقديم تعليم على مستوى متميز للطلاب، موضحا أنها أنشئت بفلسفة ابتكارية جديدة غير فلسفة التعليم التقليدية.

أسماء الجامعات الأهلية الجديدة

- جامعة قنا الأهلية الجديدة.

- جامعة المنيا الأهلية الجديدة.

- جامعة المنوفية الأهلية الجديدة.

- جامعة بني سويف الأهلية الجديدة.

- جامعة المنصورة الأهلية الجديدة.

- جامعة الإسكندرية الأهلية الجديدة.

- جامعة حلوان الأهلية الجديدة.

- جامعة بنها الأهلية الجديدة.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية الجديدة.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

- جامعة الزقازيق الأهلية الجديدة.

- جامعة أسيوط الأهلية الجديدة.

كليات الجامعات الأهلية الجديدة

• جامعة المنصورة الأهلية:

- كلية الطب والجراحة: تقدم برنامج الطب والجراحة العامة.

- كلية طب الفم والأسنان: تقدم برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية الصيدلة: تقدم برنامج الصيدلة الإكلينيكية.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: تقدم برامج المُختبرات الطبية وتقنيات الأشعة والرعاية الطبية العاجلة الحرجة والإحصاء ونظم المعلومات.

- كلية الهندسة: تقدم برامج هندسة الذكاء الاصطناعي وهندسة العمارة المُستدامة وهندسة الميكاترونكس وهندسة البناء والتشييد.

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية: تقدم برنامج ريادة الأعمال الإلكترونية والتسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية.

- كلية الآداب والعلوم: تقدم برنامج المساحة والجيومعلوماتية.

• جامعة المنوفية الأهلية:

- كلية الهندسة: تقدم برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية.

- كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي: تقدم برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة.

• جامعة بنها الأهلية:

- كلية الهندسة: تقدم برامج الهندسة الكهربية والتحكم والهندسة الكهروميكانيكية وهندسة الميكاترونكس وهندسة وإدارة مواقع التشييد وهندسة نظم الاتصالات والإسكان والتصميم.

- كلية علوم الحاسب: تقدم برامج الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والمعلوماتية الطبية وتكنولوجيا الشبكات المحمول.

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال: تقدم برامج إدارة الأعمال والعلاقات العامة والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية والاقتصاد والتمويل الدولي والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال.

- كلية الفنون البصرية والتصميم: تقدم برامج التصميم الداخلي والأثات وفنون الميديا والإعلان والنحت والتشكيل المعماري.

- كلية الطب والجراحة: تقدم برنامج الطب والجراحة العامة.

• جامعة شرق بورسعيد:

- كلية الطب والجراحة: تقدم برنامج الطب والجراحة العامة.

- كلية الهندسة: تقدم برنامج هندسة التشييد والبناء.

• جامعة الزقازيق الأهلية:

- كلية الطب والجراحة: تقدم برنامج الطب والجراحة العامة.

- كلية الفم والأسنان: تقدم برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية التجارة: تقدم برامج إدارة أعمال تخصص إدارة الطيران والمطارات.

- كلية الهندسة: تقدم برنامجي الميكاترونكس وهندسة الإنشاءات وإدارة التشييد.

- كلية الحاسبات والمعلومات: تقدم برامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والمعلوماتية الطبية ونظم معلومات الطيران.

• جامعة قنا الأهلية:

- كلية الطب والجراحة: تقدم برنامج الطب والجراحة العامة.