«التعليم العالي»: الجامعات الأهلية لا تستهدف تحقيق الربح.. ومصروفاتها معتدلة

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قبل مرور عام واحد على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الجامعات الأهلية المتاحة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، ستبدأ 12 جامعة أهلية هذا العام لأول مرة، وذلك بتخصصاتها الحديثة المختلفة.

الجامعات الأهلية الجديدة

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ هذه الجامعات هي حلوان الأهلية، بنها الأهلية، بنها الأهلية، المنصورة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، المنيا الأهلية، أسيوط الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بورسعيد الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، وفي السنوات المقبلة سيكون هناك المزيد.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «الجامعة الأهلية لا تستهدف تحقيق الربح، ولكن المصروفات التي سيقوم الطلاب بدفعها ستخصص لعملية التشغيل فقط، أي رواتب هيئة التدريس ومعامل وصيانة، وكفاءة تشغيل وجودة تعليم وشراكات دولية».

وأكد، أن المصروفات التي سيدفعها الطلاب رشيدة ومعتدلة تكفي عملية التشغيل بجودة عالية وإذا كان هناك عائد للمصروفات ستخصص للجامعة الحكومية حتى تكثف من أعمالها والخدمات التي تقدمها للطالب، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تتحمل الدولة جزءً من تكلفة التعليم، ومن ثم، فإن الجامعات الاهلية من أهم الروافد في مصر.

دعوة لأولياء الأمور والطلاب

ودعا أولياء الأمور والطلاب، إلى زيارة المواقع الإلكترونية للجامعات الأهلية والتعرف على التخصصات الجديدة، وسيكون هناك انقراض لبعض الوظائف التقليدية والتوجه بشكل أكبر نحو وظائف المستقبل سواء على مستوى مصر أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي.

وشدد، على أن مفهوم كليات القمة أصبح من المفاهيم البائدة، لأن الأهم هو التخصص الحقيقي المعاصر الذي يوفر فرص العمل، وتعمل الجامعات الحكومية والأهلي والخاص والأهلي وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر والجامعات التكنولوجية بهذا المفهوم.