موعد بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة 2023/2022.. بنها تقدم منحا للأوائل

أعلنت جامعة بنها أن موعد بدء الدراسة في جامعة بنها الأهلية بالعبور العام الدراسي الجديد 2022-2023 وحددت البرامج الدراسية اعتبارا من العام الدراسي الجديد، وعلى أن يجري وضع مصاريف جامعة بنها الأهلية الجديدة 2022 في 5 كليات بعدد من البرامج الدراسية الجديدة التي تواكب سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

«الوطن» تستعرض موعد بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023 ومن ضمنها جامعة بنها الأهلية الجديدة والتي تضم برامج جديدة في البرامج الدراسية المختلفة في 5 كليات في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة ضمن خدمات تنسيق الجامعات 2022.

منح جامعة بنها الأهلية الجديدة بالعبور

تقدم جامعة بنها الأهلية الجديدة ضمن الجامعات الأهلية الجديدة 2022-2023 منح دراسية لطلاب الثانوية العامة 2022 من أوائل الجمهورية والعشرة الأوائل على مستوى محافظة القليوبية والعشرة الأوائل على مستوى الإدارة التعليمية لمدينة العبور.

البرامج الدراسية بجامعة بنها الأهلية الجديدة

وحددت جامعة بنها الأهلية الجديدة ضمن الجامعات الأهلية الجديدة 2023/2022 ومقرها مدينة العبور برامج الدراسة الجديدة فيها كالتالي :

كلية الطب البشري : برنامج الطب والجراحة العامة

كلية الفنون البصرية والتصميم : برنامج التصميم الداخلي والأثات

برنامج فنون الميديا والإعلان

برنامج النحت والتشكيل المعماري

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال : برنامج إدارة الأعمال والعلاقات العامة

برنامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية

برنامج الاقتصاد والتمويل الدولي

برنامج المحاسبة ومعلوماتية الأعمال

كلية الهندسة : برنامج الهندسة الكهربية والتحكم

برنامج الهندسة الكهروميكانيكية

برنامج هندسة الميكاترونكس

برنامج هندسة وإدارة مواقع التشييد

برنامج هندسة نظم الاتصالات

برنامج الإسكان والتصميم

كلية علوم الحاسب :

برنامج الذكاء الاصطناعي

برنامج أمن المعلومات

برنامج المعلوماتية الطبية

برنامج تكنولوجيا الشبكات والمحمول

معلومات عن جامعة بنها الاهلية بالعبور

يذكر أن جامعة بنها الأهلية الجديدة بالعبور 2022 إحدى جامعات الجيل الجديد لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع ولا تهدف للربح وستكون لها إدارة مستقلة، من خلال مجلس أمناء ورئيس للجامعة وتقع الجامعة جامعة بنها الأهلية على مساحة 37 فدانًا وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.2 مليار جنيه وجري الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية والتشطيبات الداخلية.

وتدخل جامعة بنها الأهلية الجديدة 2022 نظام التنسيق الحكومي هذا العام ضمن الجامعات الأهلية الجديدة 2023/2022 من خلال مرحلة تنسيق مستقلة عن تنسيق الجامعات الحكومية وذلك بذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة المعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة حيث يقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب على أن تكون طريقة الالتحاق بها بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية من خلال تطبيق نظام العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للالتحاق بهذه الجامعات.