«الشريف» يستقبل أوائل الثانوية العامة بالإسكندرية: نموذج مشرف

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه، اليوم السبت، أبناء المحافظة الذين جاءوا ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 2021/ 2022، لتكريمهم على تفوقهم الدراسي، وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب، ونادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

الأوائل نموذج مشرف لمحافظة الإسكندرية

وأكد «الشريف» أنه كان حريصًا على استقبال أبناء الإسكندرية أوائل الثانوية العامة لتهنئتهم وتكريمهم على هذا النجاح المشرف، لافتًا إلى أن هؤلاء الطلاب نموذج مشرف لمحافظة الإسكندرية، والمحافظة تفتخر بهم دائمًا.

المحافظ يستقبل الأولى على الجمهورية مكفوفين

وأعرب المحافظ عن سعادته لاستقبال الطالبة ناريمان أحمد صالح فرج، الحاصلة على الأول على الجمهورية من المكفوفين في الثانوية العامة، وقال إنها تُعد مثالاً مشرفًا يُحتذى به، مؤكدًا أن المحافظة تقف دائمًا خلف أبنائها المتميزين وخاصة من ذوي الهمم.

محافظ الإسكندرية يشكر أولياء أمور أوائل الثانوية العامة

ووجَّه المحافظ الشكر والتقدير لكل أب وأم من أولياء أمور الطلاب الأوائل على تكبدهم المشاق لأجل أبنائهم ومساهمتهم بدور فعال في حصولهم على هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، وهو ما ظهر في إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

وأكد «الشريف» أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين.