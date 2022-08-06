بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. لو كنت أدبي اعرف مجموعك هيدخلك إيه؟

منذ ساعات، ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022، ليبدأ الطلاب الناجحين رحلة جديدة في البحث عن الكلية التي تناسبهم، وتكثر التساؤلات حول إلى أين سيذهب بهم مجموعهم أو يؤهلهم للالتحاق بأي كلية أو جامعة.

ونظرًا لعدم ظهور مؤشرات التنسيق في تلك الفترة، يبدأ الطلاب بالبحث عن تنسيق العام الماضي، لذا توضح بوابة «الوطن» لهم من خلال هذا التقرير، تنسيق الثانوية العامة لكليات الشعبة الأدبية خلال عام 2021، حتى يكون بمثابة مرجعًا لهم.

مجموع كليات الشعبة الأدبية لعام 2021

وجاء مجموع تنسيق كليات الشعبة الأدبية العام الماضي، وفق الموقع الرسمي لتنسيق الثانوية العامة، كما يلي:

اقتصاد وعلوم سياسية

الحد الأعلى لكلية اقتصاد وعلوم سياسية كان في جامعة القاهرة بمجموع 359 درجة، أما الحد الأدنى للمجموع بكلية سياسة واقتصاد بني سويف بـ 344 درجة.

كلية الألسن

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية: وتم قبول الطلبة بكليات ألسن قناة السويس من مجموع 341.0 درجة.

- ألسن سوهاج والزقازيق: وجاء المجموع بهما 332 درجة.

كلية إعلام

- إعلام القاهرة: جاء مجموع إعلام القاهرة العام الماضي ليكون 339 درجة.

- إعلام جنوب الوادي: فيما جاء مجموع كلية إعلام جامعة جنوب الوادي ليكون 326 درجة.

كلية الآثار

- آثار دمياط: كانت الأعلى في المجموع، وتقبل من 330 درجة.

- آثار سوهاج: كما جاء مجموع كلية آثار جامعة سوهاج بـ 322 درجة.

كلية تربية

- تربية الإسكندرية: تم قبول الطلاب من مجموع 321 درجة.

- تربية جنوب الوادي: جاءت بمجموع 296 درجة.

كلية الآداب

- آداب عين شمس: جاء مجموع آداب جامعة عين شمس العام الماضي 2021، ليكون 281 درجة.

- آداب المنوفية: جاء مجموعها العام الماضي بواقع 277 درجة.

كلية التجارة

- تجارة طنطا: تقبل من مجموع 275 درجة.

- تجارة جامعة السادات: تقبل من مجموع 270 درجة.

كلية الحقوق

- حقوق القاهرة: جاء مجموع كلية حقوق القاهرة العام الماضي ليكون 272 درجة.

- حقوق عين شمس: كما جاء مجموع كلية حقوق عين شمس العام الماضي ليكون 270 درجة.

كلية فنون جميلة

- فنون جميلة إسكندرية: تم قبول الطللاب العام الماضي في تلك الكلية من مجموع 315 درجة.

- فنون جميلة المنصورة: وجاء مجموع الكلية العام الماضي ليكون 300 درجة.

تربية رياضية

تربية رياضية جامعتي الإسكندرية والعريش: من مجموع 249 درجة.

كما تم قبول الطلاب في كليات التربية الرياضية في باقي الجامعات والمحافظات العام الماضي 2021، من مجموع 205 درجات.