«التعليم»: بدء امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان ورقيا 20 أغسطس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، 20 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يؤدي الامتحانات 152 ألفا و29 طالبا، مشيرة إلى أنه تقدم لامتحانات الثانوية العامة دور أول 689 ألفا و745 طالبا، حضر منهم 609 آلاف و91 طالبا، ونجح في الدور الأول 457 ألفا و62 طالبا.

امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني ورقيا

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2022 الدور الثاني تعقد ورقيا بنظام البابل شيت، وتعتمد الأسئلة على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته، وليس الحفظ والحشو والتلقين، لافتا إلى أن أسئلة الامتحانات تكون اختيار من متعدد ولن تحتوي على أي أسئلة مقالية، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية تكون مؤمنة تماما، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا؛ حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة 2022 جيدة

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 جيدة للغاية، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 75.04%، ووصلت النسبة في الشعبة العلمية إلى 78.32% عكس السنة الماضية، التي بلغت 76%، وشعبة علمي رياضة ارتفعت من 76% إلى 81%؛ لتمثل أعلى نسبة نجاح هذا العام، بينما انخفضت نسبة النجاح في الأدبي خلال هذا العام مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغت 68% عكس العام الماضي كانت 70%.

نتيجة الثانوية العامة 2022 كشفت مستوى الطلاب الحقيقي

ومن جهته، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن أن نسب النجاح في بعض المواد خاصة «الفيزياء»، التي تحدث البعض عن صعوبتها ارتفعت عن العامين الماضيين وبلغت 83.5%، ومادة التاريخ تخطت نسبة النجاح بها العام الماضي، حيث بلغت 85.5%، وهكذا في معظم المواد التي ارتفعت بها نسبة النجاح عن الأعوام الماضية، مؤكدا أنه لا ينبغي الانسياق وراء ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن نتيجة الثانوية العامة 2022 كشفت عن مستويات الطلاب الحقيقية.

وزير التعليم: لم يحصل أي طالب على 100%

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال عرض تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022، أنه لا يوجد طلاب حصلوا على 100% من مجموع الثانوية العامة، ولكن هناك بعض الطلاب الذين اقتربوا من هذه النسبة، مباركا للطلاب الأوائل في الشعبة الأدبية الذين بلغ عددهم 11 طالبا، ونسبة الإناث جاءت أكبر من الذكور، مفتخرا بنجاح هؤلاء الطلاب من مختلف المدارس، لافتا إلى أن شعبة علمي علوم التفوق فيها جاء ملحوظا للذكور وبلغ عدد الأوائل بها 14 طالبا، وشعبة علمي رياضة بلغ عدد الأوائل بها 9 طلاب.