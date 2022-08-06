الرئيس السيسي: الوعي يُبنى بالإعلام والتعليم ودور العبادة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الوعي يتم بناؤه عبر الكثير من الأدوات المختلفة، منها أدوات يقوم بها المجتمع، وأخرى يقوم بها الإنسان: «المجتمع يقدر ينشر الوعي من خلال الإعلام أو التعليم ودور العبادة سواء إسلامية أو مسيحية أو يهودية، والأسرة، والعناصر دي هي اللي بتبني الشخصية كحاضنة كبيرة».

السيسي: بناء الوعي أمر يشارك فيه الجميع

وأكد «السيسي»، خلال جولة تفقدية بالكلية الحربية، أنه وفي حال حدوث أي خلل في أي عنصر، فدائما ما يكون له انعكاس على الشخصية، إذ أن بناء الوعي أمر يشارك فيه جميع أفراد المجتمع وليس شخص بمفرده.

السيسي لـ الطلاب: خلوا بالكم من نفسكم وأسركم

وأضاف الرئيس السيسي، موجها حديثه للطلاب: «أنتم لديكم الفرصة أنكم تعملوا الدور ده في وحداتكم، افرحوا وخلوا بالكم من نفسكم وأسركم».

وتابع: «قدامكم حياة جديدة وإن شاء الله تبقى طيبة جدا، وهتلاقوا الناس كلها فرحانين بيكم، حتى الوحدات اللي هتروحوها هيكونوا مستنينكم، وبنعتبر الضابط الخريج جديد حاجة عظيمة جدا، وأنا أثق في شبابنا في مصر بصفة عامة، وفي شباب الجيش بصفة خاصة، ومبروك ألف مبروك».