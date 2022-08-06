مصطفى درويش يستعيد ذكرياته مع الثانوية العامة: «أبويا وأمي مصدقوش أني نجحت»

شارك الفنان مصطفى درويش، جمهوره، ذكرياته مع الثانوية العامة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مصطفى درويش: «زي النهاردة في الثانوية العامة، أبويا وأمي مصدقوش أني نجحت رغم أني قطعت النتيجة وجبتهالهم برضه مصدقوش وأم مسعد اللي كانت بتساعد أمي في البيت أغمى عليها من الفرحة، وهي كان عندها 70سنة قلت ماتت».

مصطفى درويش ورمضان 2022

وشارك الفنان مصطفى درويش خلال السباق الرمضاني الماضي 2022 في عملين دراميين؛ الأول مسلسل suits أمام آسر ياسين وأحمد داوود وصبا مبارك وتارا عماد وريم مصطفى ومحمد شاهين وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

والعمل الثاني مسلسل راجعين يا هوى مع خالد النبوي ونور ووفاء عامر وأنوشكا وهنا شيحا وأحمد بدير وسلمى أبو ضيف ونور خالد النبوي وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج محمد سلامة.

إصابة مصطفى درويش في قدمه

وفي 12 يونيو الماضي، أعلن درويش إصابته بأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «الحمد لله أي حاجة بتيجي من عند ربنا ألف حمد وشكر لك يا رب.. أنا راضي بكل قضائك وثمن وبندفعه الحمد لله وبدعوات الناس كله بيعدي وربنا بيستر الحمد لله».

وأعلن درويش بعد منشوره الأول بأيام قليلة إصابته بتهتك في عضلة السمانة.

ونشر صورة له وبجواره عكاز، وعلق عليها: «الحمد لله تهتك حاد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة الحمد لله».