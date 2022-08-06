ثراء جبيل بطلة فيلم «رهبة» أمام أحمد الفيشاوي

تعاقدت الفنانة ثراء جبيل على بطولة فيلم «رهبة» أمام الفنان أحمد الفيشاوي، ومن المقرر أن تبدأ تصوير المشاهد الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

وأعربت في تصريحات لــ«الوطن» أنها سعيدة بالعمل في الفيلم، موضحة أن الدور جديد ومختلف عن ما قدمته، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

أبطال الفيلم

وتعاقد عدد من الفنانين على المشاركة في بطولة الفيلم، بينهم سما إبراهيم، نسرين أمين، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، من سيناريو محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق.

يذكر أن عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها البالغة من نجاح مسلسل «وش وضهر» الذي عرض مؤخرا، وشارك في بطولته كل من ريهام عبد الغفور، إياد نصار وإسلام إبراهيم.

وقالت الفنانة في تصريحات صحفية، إنها منبهرة من القلق الذي أحدثه مسلسل «وش وضهر»، بالرغم من عرضه على منصة ليست متوفرة لدى جميع الناس، ولكنه وصل إلى الجمهور بشكل كبير جدا «الحاجة الحلوة بتوصل ديما».

فيلم «الكاهن»

ويعرض لـ ثراء في الوقت الحالي فيلم الكاهن عبر منصة «واتش إت»، ويشارك في بطولة الفيلم كل من حسين فهمي، إياد نصار، جمال سليمان، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، درة، حنان سليمان، احمد فؤاد سليم، محسن محي الدين.

وتدور قصته في إطار رعب تشويقي، وحول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.