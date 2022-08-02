ثراء جبيل: كاملة أبو ذكري قلقت من اشتراكي في مسلسل «وش وضهر»

كشفت الفنانة ثراء جبيل بعض المعلومات الشخصية عن حياتها، موضحة أنها كانت في الشعبة الأدبية خلال دراستها للثانوية العامة، ولكنها كانت تهتم بتصحيح المفاهيم عن الأدوية ومع الوقت وظهور «السوشيال ميديا» بدأت في نشر المعلومات الصحية السليمة عنها، موضحة: «طالما الواحد عنده منصة ومؤثرة لازم ينشر الوعي ويساعد الناس».

وأوضحت «جبيل» خلال استضافتها ببرنامج «مساءDMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، إن عملها مع الفنان إياد نصار كان له دور مهم في نجاح مسلسل «وش وضهر»، معقبة: «كنت مبسوطة إننا خرجنا من القاهرة وروحنا طنطا وبنناقش حياة فئة كبيرة من الناس».

مواقف في بداية ثراء جبيل الفنية

وأشارت «جبيل» إلى أن الممثل الموهوب سيكون قادرًا على تمثيل أي شخصية مهما كانت، لافتة إلى أن المخرجة كاملة أبو ذكرى كانت قلقة من مشاركتها في عمل بهذا الحجم لأنه كان بداية أعمالي الفنية ولكن بعد التصوير وبدء العمل اقتنعت بأدائها في مسلسل «بنت اسمها ذات»، خاصة وأن حياتها الشخصية قريبة جدًا من شخصيتها في مسلسل بنت اسمها ذات.

جبيل: مقتنعة بكل شخصية قدمتها

وأضافت «جبيل» أن كل شخصية قدمتها بها جزء خاص قريب من شخصيتها الحقيقة، معقبة: «لو مش مقتنعه باللى بمثله مش هكون صادقة وبحب شخصيتي في سجن النسا واللى كنت مهتمة بالبنت اللى بتشتغل معايا ومع التحول الدرامي وتزايد الصراعات والصدام مازالت تثير حالة من التساؤلات بين الجمهور حتى الآن ولسه المسلسل عايش مع الناس وده نجاح كبير».

وقالت إنها عملت لمدة عام في الصحافة الفنية، موضحة: «أنا بحب الكتابة وجربت شغل الصحافة لأنى كنتى مهتمة بالكتابة والفن بشكل عام وعملت تحقيقات عن السينما الأجنبية ومكنتش مجرد صحفية فن بتقدم موضوع مهم للقارئ، دايما كنت بهتم بتقديم محتوى مصنوع بجهد يرضى القارئ ويحصد اهتمامه ولو طول الوقت هنوافق على الجمهور عاوزه فقط مش هنقدم جديد».