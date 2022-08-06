التعليم: 75.04% نسبة النجاح في الثانوية.. وفتح باب التظلمات غدا إلكترونيا

أعلنت وزارة التعليم، أمس، نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد عام دراسى طويل مر على الطلاب وكأنه دهر كامل، لكن مع ظهور النتيجة ودّع الطلاب مرحلة من حياتهم ووقفوا على أعتاب مرحلة جديدة، وهى مرحلة الجامعة.

طلاب الثانوية عبّروا عن فرحتهم الكبيرة بالنتيجة، مؤكدين أن النظام الجديد للثانوية العامة جيد، ويشجع على التفوق بشرط التركيز والاجتهاد فى المذاكرة ومنع تراكم المناهج ورسم حلم محدّد والسعى لتحقيقه بقوة مع ضرورة توافر الدعم من الأسرة لتخفيف الضغوط النفسية عن الطلاب، وهذه هى مفاتيح وكلمات السر للتفوق فى الامتحانات.

وبلغت نسبة النجاح فى الثانوية العامة خلال العام الحالى 75.04%، ولم يحصل أى طالب على 100%، وحصلت محافظة الغربية على نصيب الأسد من الأوائل بـ5 طلاب، ثم القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية بـ4 طلاب، والدقهلية 3، وسوهاج والبحيرة وأسيوط والقليوبية والمنوفية بطالبين، ودمياط والإسماعيلية وقنا والمنيا والفيوم بطالب واحد لكل محافظة.

وينتظر الطلاب انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، ليتعرف كل منهم على ملامح مستقبله، وبلغ عدد الحاصلين على درجات أعلى من 85% نحو 56 ألفاً و114 طالباً، منهم 42053 فى الشعبة العلمية علوم و12280 فى الرياضة، و«الأدبى» 1781 طالباً، ومن المتوقع وفقاً لشرائح المجاميع قبول 18 ألف طالب بالقطاع الهندسى، كما تشير المؤشرات إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الأدبى عن العام الماضى، بواقع درجتين كحد أقصى لكل كلية، مقابل ارتفاع تنسيق القطاع الطبى، بسبب ارتفاع شرائح المجاميع بنسبة 2.3%.

«الوطن» ترصد فرحة طلاب الثانوية العامة بالنتيجة، وترقبهم وأولياء الأمور مرحلة التنسيق، تمهيداً للانتقال إلى مضمار جديد للدراسة فى الجامعات.

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى «2021/2022» بلغت 75.04%.

«شوقى»: الامتحانات اعتمدت على الفهم

وأوضح «شوقى»، فى بيان أمس، أن النتيجة أظهرت مستويات الطلاب، مؤكداً أن أسئلة الامتحانات هذا العام اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته، وليس الحفظ والتلقين، منوهاً بأن التقييم الجديد سيعرف الطالب مستواه فى المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية.

جميع أعمال التصحيح ورصد وتقدير وتجميع الدرجات تمت إلكترونياً دون تدخل بشرى لتجنب حدوث أى أخطاء

نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة، مشيراً إلى أنها أُعدت بشكل متميز، وكل طالب حصل على درجاته المستحقة، وأن جميع أعمال التصحيح ورصد وتقدير وتجميع الدرجات إلكترونياً، دون تدخل بشرى لتجنب الأخطاء، مؤكداً أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أى معوقات أو مشكلات، وأن جميع محاضر «الغش» المضبوطة تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه «الطلاب الغشاشين».

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت تطوير نظام التعليم منذ عام 2017، باستحداث نظام جديد من التقييم يستطيع قياس مستويات فهم نواتج التعلم، وفرز الطلاب، من حيث فهم هذه النواتج ومستويات مختلفة بدلاً من الطريقة القديمة التى كانت مبنية على قياس مستوى استرجاع المعلومة، لافتاً إلى أن الوزارة منذ 4 سنوات وهى تستهدف بناء بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية وامتحانات معيارية بها أسئلة متنوعة بمواصفات أجمع العالم عليها، وتوفير امتحانات تجريبية متعددة، واستطاعت إتقان عملية التصحيح الإلكترونى بنجاح دون تدخل عنصر بشرى لتجنب الأخطاء.

وأضاف «شوقى» أنه لنجاح كل هذه الخطوات السابقة كان يجب التعمق فى استخدام التكنولوجيا بإنشاء البنية التحتية فى المدارس الثانوية، وتقديم التابلت مجاناً للطلاب كوسيلة اطلاع وتعلم لوضع مصادر رقمية تضيف للطلاب وتساعدهم على فهم مخرجات التعلم سواء من خلال منصة التعلم على بنك المعرفة، أو البث المباشر من الوزارة، أو قنوات تليفزيونية مثل قناة «مدرستنا»، ومجموع هذه المصادر يحتوى على محتوى رقمى هائل من أفضل الأساتذة حتى يعفى الطلاب من الدروس الخصوصية.

وأكد الوزير أن نسبة النجاح فى شعبة علمى علوم بلغت 78.32%، عكس السنة الماضية التى بلغت 76%، وشعبة علمى رياضة ارتفعت من 76% إلى 81% لتمثل أعلى نسبة نجاح هذا العام، بينما انخفضت نسبة النجاح فى الأدبى خلال هذا العام عن العام السابق، حيث بلغت 68% عكس العام الماضى 70%.

وأوضح أن نسب النجاح فى بعض المواد خاصة «الفيزياء»، التى تحدث البعض عن صعوبتها ارتفعت بها عن العامين الماضيين وبلغت 83.5%، ومادة التاريخ التى تخطت نسبة النجاح بها العام الماضى، حيث بلغت 85.5%، وهكذا فى معظم المواد التى ارتفعت بها نسبة النجاح عن الأعوام الماضية، مؤكداً أنه لا ينبغى الانسياق وراء ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعى، والتى جاءت أرقام ونسب النجاح عكسه تماماً.

وزيادة الأماكن المتاحة فى «التعليم العالى» نظراً لإضافة العديد من الجامعات

وأكد «شوقى» أن تقييم مستويات الطلاب جاء من خلال منحنى لإحصاء تكرار درجات الطلاب، موضحاً أن عدد المقاعد المتاحة فى التعليم العالى ارتفع بنسبة كبيرة نظراً لوجود العديد من الجامعات منها الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، وهى تشبه العام السابق، لكن مع زيادة عدد المقاعد لتتيح للناجحين دخول الكليات المرغوب فيها بمجموع أقل من الأعوام السابقة.

وتابع الوزير أنه لا يوجد طلاب حصلوا على 100% من مجموع الثانوية العامة، ولكن هناك بعض الطلاب الذين اقتربوا من هذه النسبة، مباركاً للطلاب الأوائل فى الشعبة الأدبية الذين بلغ عددهم 11 طالباً، ونسبة البنات جاءت أكبر من الأولاد، مفتخراً بنجاح هؤلاء الطلاب من مختلف المدارس، لافتاً إلى أن شعبة «علمى علوم» التفوق فيها جاء ملحوظاً للأولاد وبلغ عدد الأوائل بها 14 طالباً، وشعبة «علمى رياضة» بلغ عدد الأوائل بها 9 طلاب، ومدارس المتفوقين بلغ عدد الأوائل بها طالبين، وأوائل الحالات الخاصة بلغ عدد أوائل طلاب الدمج 3 طلاب وطالبة بمكفوفى الجمهورية.

وكشف عن أنه تم التصحيح مركزياً من خلال منظومة ضخمة بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، ويشبه العام الماضى لكن بتدقيق أعلى، وأن الوزارة استغرقت وقتاً لتسلم محاضر الغش من جميع اللجان لضمان تكافؤ الفرص، وإعطاء كل ذى حق حقه، مؤكداً عدم وجود تسريبات أثناء اللجان الامتحانية، وأن حالات الغش التى تم ضبطها داخل اللجان الامتحانية كانت أقل من الأعوام الماضية، وتم تحويلها للشئون القانونية، ولكن بالإضافة لذلك فإن هناك غرفة عمليات ترى اللجان من خلال آلاف الكاميرات حول الجمهورية، وتم حجب عدد من نتائج بعض الامتحانات نتيجة الاشتباه فى الغش لضمان حق الآخرين، ومن لم يثبت عليه فى هذه التحقيقات أى حالة غش، فإن النتيجة الخاصة به سيتم إعلانها فور انتهاء التحقيقات وبهذا كشفت النتيجة عن كفاءة الطلاب.

التقييم يكشف المستويات الحقيقية للطلاب.. والشهادة استعادت وقارها مرة أخرى

وأضاف الوزير أن النظام نجح فى فرز مستويات الأداء بكفاءة كبيرة، وهو ما يعيد إلى الشهادة وقارها مرة أخرى، موضحاً فتح باب التظلمات للطلاب الذين يرغبون فى التقدم للتظلمات وذلك بعد 48 ساعة من إعلان النتيجة، بداية من يوم الاثنين المقبل ولمدة 10 أيام، وبعد ذلك يتم تقديمها إلكترونياً من خلال موقع الوزارة، ثم تحدد الوزارة للطالب بعد ذلك ماذا يفعل خلال الخطوات المقبلة.

وشكر «شوقى» مئات الآلاف فى وزارة التربية والتعليم على النجاح الذى حققوه فى إدارتهم لمنظومة كبرى، والمركز القومى للامتحانات على الجهود التى بذلوها، والنواب ووزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية والمحافظين ووزارة العدل جميعهم كانوا يعملون لمصلحة الطلاب وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات.

ترتيب المحافظات فى أوائل الثانوية العامة 2022

1 الفيوم

1 المنيا

1 قنا

1 الإسماعيلية

1 دمياط

2 المنوفية

2 القليوبية

2 أسيوط

2 البحيرة

2 سوهاج

3 الدقهلية

4 الشرقية

4 الإسكندرية

4 الجيزة

4 القاهرة

5 الغربية