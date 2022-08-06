الأولى «مكفوفين» والأول بمدارس المتفوقين: كأننا في حلم جميل

قالت ناريمان أحمد فرج، الحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة للحالات الخاصة فئة المكفوفين، إنها لم تتوقع أن تتصدر أوائل الجمهورية، متابعة: «أسرتى أيقظونى من النوم، وقالوا لى أنت الأولى على الجمهورية، ماكنتش مصدقة، شعرت بالصدمة والسعادة البالغة وكأننى فى حلم جميل».

«ناريمان»: «كنت باجتهد ومش باضغط على نفسى وربنا كرمنى»

وأضافت «ناريمان»، الطالبة بمدرسة النور للمكفوفات، والحاصلة على مجموع 399.5 درجة، لـ«الوطن»، أنها لم تأخذ المذاكرة بمحمل الجد منذ الساعات الأولى من الدراسة، موضحة: «ماكنتش باضغط على نفسى كتير فى المذاكرة، كنت باذاكر أولاً بأول علشان المعلومة تثبت فى دماغى».

وأشارت ابنة كفر الدوار بمحافظة البحيرة إلى أنها بدأت تكثيف مذاكرتها فى آخر 3 أشهر من العام الدراسى، حيث كانت تبدأ يومها مع بزوغ الفجر وتختتم مذاكرتها عصراً بإجمالى 8 ساعات مذاكرة يومياً، ورغم ذلك لم تكن تتوقع حصد المركز الأول على الجمهورية: «كنت باجتهد وماكانش شاغلنى المراكز الأولى، وربنا كرمنى». وتأمل «ناريمان» فى الالتحاق بكلية التربية تخصص لغة عربية، أو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، متابعة: «أسرتى وعدتنى بلابتوب وهاتف محمول جديد لو تفوقت، وأنتظر منهم هديتى».

«عمر»: «مادفعتش جنيه فى الدروس الخصوصية»

من ناحية أخرى، أكد عمر مختار، الحاصل على المركز الأول فى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «stem» بمدينة السادات، سعادته الغامرة بتحقيق مركز لم يتوقع الحصول عليه، حيث أيقظته أسرته لإبلاغه بالنتيجة: «شعرت بالذهول وظللت أفكر، الخبر ده حلم ولا حقيقة، حتى تيقنت بحقيقة تفوقى، الحلم الذى كان يراودنى طوال السنوات الماضية».

وأضاف «مختار» لـ«الوطن»، أنه لم يحصل على أى دروس خصوصية فى الثانوية العامة: «مادفعتش جنيه فى الدروس، لأنى كنت باعتمد على مذاكرتى، باستثناء بعض الأوقات، فكنت أذهب إلى المدرس لأستفسر منه عن جزئية لا أفهمها».

وتطرق ابن محافظة المنوفية إلى دور وسائل التواصل الاجتماعى التى كان يعتمد عليها فى تحصيل الدروس، متابعاً: «كنت باعتمد على شرح بعض المدرسين على شبكات السوشيال ميديا، خصوصاً على موقع يوتيوب». وأشار «مختار» إلى أن معدل مذاكرته كان لا يتجاوز 5 ساعات يومياً، نظراً لقضائه معظم ساعات اليوم فى المدرسة.

ويتمنى «مختار»، الحاصل على مجموع 650.6 بنسبة نجاح 92.8%، الالتحاق بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، حيث كان يحلم بدخولها منذ الصغر، وهو ما سيتحقق فى الأيام المقبلة، مقدّماً الشكر إلى أسرته على وقوفها بجانبه طوال مشواره الدراسى.