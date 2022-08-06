مؤشرات «تنسيق 2022»: انخفاض الحدود الدنيا للكليات النظرية.. و80% للهندسة

كشف التقرير الإحصائى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتيجة «الثانوية العامة 2022»، للشُعب الدراسية المختلفة «علمى علوم، علمى رياضة، الأدبى»، توقعات تنسيق الكليات «2022 - 2023»، والحدود الدنيا المتوقعة للكليات المختلفة سواء كليات القطاع الطبى أو الأدبى أو الهندسى.

ورصد التقرير أن عدد الحاصلين على درجات ما بين 85% فما فوق، بالنسبة لشعبة علمى علوم، هو 42053 طالباً وطالبة، ولشعبة الرياضة 12280، و«الأدبية» 1781 طالباً وطالبة، منوهاً بأن الأعداد المتوقع قبولها بالقطاع الهندسى 18 ألف طالب وطالبة، والحد الأدنى للقبول 80%، أما بالنسبة لتوقعات الشعبة الأدبية، خاصة بعد الانخفاض الذى أوضحته شرائح مجاميع النتيجة، فإنها تشير إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الأدبى عن العام الماضى، بواقع درجتين كحد أقصى لكل كلية.

وأشار إلى أن القطاع الطبى، ويشمل كليات «الطب البشرى، الصيدلة، طب الأسنان، العلاج الطبيعى، التمريض، الطب البيطرى»، تشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف فى كلياته عن العام الماضى بسبب ارتفاع نسب شرائح المجاميع بنسبة 2.3%، حيث سجلت نسبة النجاح العام الماضى 76%، بينما العام الحالى 78.32%، أى ما يقرب من 43 ألف طالب وطالبة.

فى السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الوزارة فى انتظار ورود نتيجة الثانوية العامة بشأن تحليلها من قبَل اللجنة العليا للتنسيق، برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وكذلك تحديد حدود الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة، خاصة كليات القطاع الطبى، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة الأسبوع المقبل لوضع الخطوط العريضة لتنسيق 2022.

مصادر: انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية الثلاثاء

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن ينطلق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، على أن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموعد المتوقع لانطلاق أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، مؤكدة أن 11 أغسطس آخر موعد لأداء اختبارات القدرات، مؤكدة أنه لن يتم مد موعدها.

فى السياق ذاته، كشف الدكتور محمد حلمى الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس فى انتظار انعقاد لجنة شئون التعليم والطلاب التابعة للمجلس لتحليل بيانات وإحصائيات نتائج الثانوية، التى من المقرر أن تنعقد مطلع الأسبوع المقبل لوضع التصور الكامل للحدود الدنيا للتقدم والالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، ومن ثم تجهيزها وعرضها على المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لإقرارها. وأوضح «الغر»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة ستكون متساوية مع الحدود الدنيا للالتحاق بـ«الأهلية».

من ناحية أخرى، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن نسب النجاح لمجاميع الثانوية العامة العام الجارى تقترب من نسب العام الماضى، لافتة إلى أن هناك تصوراً بأن تستقر الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة مثلما كانت فى العام الماضى بمختلف الكليات، مشيرة إلى أن المجلس يترقب أيضاً اجتماع لجنة التنسيق للجامعات الحكومية بشأن تحديد الأعداد المقررة للقبول، ومن ثم وضع الخريطة الكاملة لتنسيق الجامعات الخاصة.

جامعة عين شمس تجهز 14 معملاً للتنسيق الإلكترونى وآخر لاستقبال «ذوى الهمم»

استعدت جامعة عين شمس، ممثلة فى الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، لاستقبال الطلاب الناجحين من حاملى شهادة الثانوية العامة، وتقديم خدمة التنسيق الإلكترونى بـ14 معملاً تم تجهيزها على أعلى مستوى بكليات «الآداب، الحاسبات والمعلومات، الهندسة، البنات، الزراعة»، كما خصصت لأول مرة معملاً لاستقبال الطلاب من ذوى القدرات الخاصة، بمقر مركز الإبصار بكلية الآداب، وتم تجهيزه تقنياً وبشرياً لتقديم جميع أوجه المساعدة والنصح والإرشاد فى التقديم للجامعات خلال التنسيق.

وأوضحت الجامعة، فى بيان أمس، أنها خصصت فريق عمل للرد على جميع استفسارات الطلاب وذويهم ومساعدتهم فى التنسيق فى كل المراحل، حرصاً على مستقبلهم، من خلال فريق الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، بما يمكن الطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية من الانتقال للعالم الأوسع من المعرفة بكل سهولة ويسر.

كما تشارك فى أكبر المعارض التعليمية كراعٍ بلاتينى، حيث يمكن للطلاب الجدد المقبلين على المرحلة الجامعية التواصل المباشر مع فريق من المتخصصين للرد على جميع استفساراتهم اعتباراً من ٩ أغسطس، بجناح الجامعة المشارك بمعرض EDUGATE بفندق كمبنسكى رويال مكسيم بالتجمع الأول ولمدة ثلاثة أيام متتالية، أو التواصل المباشر مع فريق الجامعة بمعرض أخبار اليوم المقرر إقامته خلال الفترة من 11 - 12 أغسطس 2022 بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.