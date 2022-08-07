بعد احتجازه ألف شخص في أمريكا.. كل ما تريد معرفته عن «وادي الموت»

بعد أن تسببت هطول الأمطار الغزيرة نادرة السقوط في «وادي الموت» الصحراوي في شرق ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الماضية، في محاصرة أكثر من ألف شخص، تزايدت مؤشرات البحث على محرك «جوجل»، عن ما هو «وادي الموت» وطبيعته؟

هطول الأمطار تحاصر ألف شخص في «وادي الموت» بأمريكا

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، ذكرت إدارة المنطقة بولاية كاليفورنيا الأمريكية في بيان، أن هطول الأمطار الشديدة بمنطقة «وادي الموت»، حاصرت ما يقرب من ألف موظف وسائح، ولم تمكنهم من مغادرة وترك المنطقة، وأغرقت مكاتب وفنادق عدة، خاصة بعد حدوث طوفان كبير، أدى إلى إغلاق كل الطرق الرئيسية المؤدية للوادي.

وأكدت أن كافة الطرق في «وادي الموت» مغلقة بعد أن غمرتها الأمطار، و ستظل مغلقة حتى تقوم السلطات المختصة بتحديد حجم الأضرار، مضيفة: «تساقط ما يقرب 40 ملم من الأمطار دفعة واحدة، على الرغم من أن متوسط المجموع السنوي من هطول الأمطار في تلك المنطقة يكون أقل من 50 ملم».

ما هو «وادي الموت»؟

1- أطلق مجموعة من الرواد الأوائل اسم «الموت» على الوادي الموجود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب طبيعة الوادي الصحراوية، التي يصعب اجتيازها بسهولة.

2- «وادي الموت» هو واد عميق جدا يبلغ طوله نحو 209 كم، وعرضه يتراوح ما بين 10 و23 كم، كما تقع فيه أكثر المناطق انخفاضًا في نصف الكرة الأرضية الغربي قرب حوض بادواتر؛ الذي يبلغ عنقه 86 م تحت مستوى سطح البحر.

3- ويقع «وادي الموت» داخل محمية «وادي الموت»، وهو الموقع الأكثر جفافا في العالم، الذي يزوره نحو أكثر من 1,5 مليون سائح سنويا، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

4- يذكر أن مناخ «وادي الموت» كان في العصر الجليدي أشد رطوبة، وكان يوجد بحيرة ضخمة تغطي الوادي.