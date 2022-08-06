الصين تشن هجوما حادا على أمريكا: لن نسمح بعودة قانون الغابة

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إنّ بلاده لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية، بإعادة العالم إلى حالة سيطرة قانون الغابة بدلا من القانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وحدة الصين

وأضاف «وانغ يي»، في مؤتمر صحفي على هامش اللقاءات الوزارية لمنظمة آسيان في عاصمة كمبوديا مدينة بنوم بنه: «سندافع بحزم عن سيادة ووحدة الأراضي الصينية وردع المحاولات الأمريكية لاستخدام تايوان لمراقبة الصين، وسنزيل أوهام قيادة تايوان بشأن احتمال اعتمادها على الولايات المتحدة في سعيها للاستقلال».

وتابع وزير الخارجية الصيني: «وفي الوقت ذاته نراعي القانون الدولي والأحكام الرئيسية للعلاقات الدولية، وعلى وجه الخصوص، القانون الدولي بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة».

التوترات الأمريكية الصينية

وأضاف: «إذا تم تجاهل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية فسوف يعود العالم إلى قانون الغابة، وستكون الولايات المتحدة أكثر تعجرفا في معاملة الدول الأخرى من موقع القوة والسيطرة عليها، خاصة على العديد من الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم».

وأكد وزير الخارجية الصيني: «لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بذلك، وعلى جميع الدول أن تتحد لمواجهة ذلك ومنع تراجع الحضارة البشرية».