بريد الوطن.. عاملة إيه؟

عاملة إيه؟

- الحمد لله.. كله خير

الحياة ف البعد يمكن برضه غير

بس خير

ماشية يعنى.. ولسه ليها خط سير

وانت قل لى.. عامل ايه؟

- نحمد الله.. كله عال

- أيوه فعلاً.. شايفة دبلة ف الشمال

ألف مبروك.. كنت فاكرة

إنه شىء صعب ومحال

لسه فاكرة كل خوفك

لما قررت تفارقنى عشان ظروفك

واتفاجئت انك سافرت بدون ما اشوفك

بدون ما تسأل حتى نفسك

إيه النهاية والمصير.. يللا خير

نجلاء نعيم

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