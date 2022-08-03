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محمود مسلم

بريد الوطن.. يا ليلى

كتب:

بريد الوطن
08:51 م | الأربعاء 03 أغسطس 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

أرن عليك يا ليلى

أصوغ إليك ألحانا

لأنسى فى الهوى يأسى

وأنسى فيك أحزانا

تعالى جربى إحساسى

حين الوقت ينسانا

تعالى واسمعى منى

هنا بالشعر دنيانا

فلا نأسى على شىء

ولا نعبأ بما كانا

أمر أمام بيتكم

وحيداً عاش حيرانا

أنادى فى الهوى عمرى

وأحيا بين نجوانا

هنا كانت رسائلنا

هنا كانت هدايانا

وقرب الدار غنينا

وبؤس الحال أبكانا

تعالى عانقى قلبى

فوقت الحب قد حانا

أضاع الفقر قلبين

وسلمنا لذكرانا

منصور حسين

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