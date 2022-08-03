بريد الوطن.. يا ليلى

أرن عليك يا ليلى

أصوغ إليك ألحانا

لأنسى فى الهوى يأسى

وأنسى فيك أحزانا

تعالى جربى إحساسى

حين الوقت ينسانا

تعالى واسمعى منى

هنا بالشعر دنيانا

فلا نأسى على شىء

ولا نعبأ بما كانا

أمر أمام بيتكم

وحيداً عاش حيرانا

أنادى فى الهوى عمرى

وأحيا بين نجوانا

هنا كانت رسائلنا

هنا كانت هدايانا

وقرب الدار غنينا

وبؤس الحال أبكانا

تعالى عانقى قلبى

فوقت الحب قد حانا

أضاع الفقر قلبين

وسلمنا لذكرانا

منصور حسين

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