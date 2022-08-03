بريد الوطن.. يا ليلى
كتب:
بريد الوطن
08:51 م | الأربعاء 03 أغسطس 2022
بريد الوطن
أرن عليك يا ليلى
أصوغ إليك ألحانا
لأنسى فى الهوى يأسى
وأنسى فيك أحزانا
تعالى جربى إحساسى
حين الوقت ينسانا
تعالى واسمعى منى
هنا بالشعر دنيانا
فلا نأسى على شىء
ولا نعبأ بما كانا
أمر أمام بيتكم
وحيداً عاش حيرانا
أنادى فى الهوى عمرى
وأحيا بين نجوانا
هنا كانت رسائلنا
هنا كانت هدايانا
وقرب الدار غنينا
وبؤس الحال أبكانا
تعالى عانقى قلبى
فوقت الحب قد حانا
أضاع الفقر قلبين
وسلمنا لذكرانا
منصور حسين
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