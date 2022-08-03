بريد الوطن.. وجّه بتوسعة حرم ترعة قمري بالشرقية يا وزير الري

نحن سكان القرى التى تستقر فى حرم ترعة قمرى 1، التى تمتد من بحر السعيدية إلى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مارة بمدينة القرين، نشكو من اعتداء بعض الأشقياء على الترعة، وتجريف الطريق الممتد على جانبيها، مما يؤثر على السير فيه، ويجعل من الصعب الوصول إلى الأراضى المحيطة بالترعة، والمنازل الواقعة فى ضواحيها، مثل منشية «الحاج السيد النمر»، و«الملاحات»، وعزب وقرى كثيرة، لذلك نناشد السيد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية، توجيه المسئولين بالوزارة، لتوسعة الطريق وتحديد حرم الترعة ليكون آمناً للأهالى وحيواناتهم وسياراتهم، حتى لا يتعرّض أحد للسقوط فى الترعة، مع تبطينها أسوة بالترع والمصارف الأخرى، التى دخلت ضمن مشروع التبطين.

عن الأهالى: أحمد النمر

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