بريد الوطن.. تساؤلات حول ظاهرة المستريحين

مع ارتفاع أعداد ظاهرة المستريحين فى محافظات مصر، متى ننظر للساحة الفكرية المصرية، وهى بحاجة لوقفة نقدية، لنقد وتحليل فكر الادخار للمواطنين، والاستفادة منه فى مشاريع صناعية وزراعية، فى ظل تشخيص مشكلات الحاضر، ورسم خطط المستقبل، وينبغى أن يتم ذلك بأفق فكرى واقتصادى بناء، وإن فعلنا هذا لأمكن القضاء على ظاهرة المستريحين، وعشنا منذ نحو 5 عقود مع ظاهرة اسمها شركات توظيف الأموال، وكان تحت بصر المجتمع والحكومة وأجهزة الأعمال، أى على مرأى الجميع، وبين شركات توظيف الأموال والمستريحين كيفية جمع الأموال مقابل الأرباح الخيالية، والأرباح كأنها عدوى تهمس فى أذن البسطاء من المواطنين، فيقومون ببيع المصاغ والأرض والبيوت، لإيداع أموالهم عند المستريح تحت وهم الحصول على الفوائد العالية، ونسبة الأرباح أفقدت الناس عقولهم، فاتجهوا نحو السراب، والتساؤل: هل الإعلام غائب؟ والتضليل قائم من محافظة لأخرى وهناك اختلاط الحابل بالنابل، والمستريح يجمع عشرات الملايين، وللتجارة بالأموال فى أنشطة متعددة، ونحن مع زمن يعانى فيه الاقتصاد المصرى من اختلال حاد فى التوازن الاقتصادى، وارتفاع حدة الديون الداخلية والخارجية، والقطاع الخاص بمصر مهما تجمَّل لم يحقق النجاح المرجو رغم المعاملة الضريبية والجمركية، والشركات المتعثرة كثيرة، وليست أكثر جذباً لمناخ الاستثمار، والاقتصاد المصرى فى حالة ركود ولا يشجع على توافر فرص عمل تحد من البطالة.

يحيى السيد النجار كاتب وباحث - دمياط

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