4 مشاهد حولت جلسة محاكمة المتهم بـ«مذبحة الريف الأوروبي» لبكاء وانهيار

في تمام الحادية عشرة صباحا، وصل الناجي الوحيد من ضحايا مذبحة الريف الأوروبي، رفقة والدته وزوجته ونحو 15 شخصا من أسرته، إلى مقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهم، مرتدين ملابس سوداء حزنًا على فراق الضحايا الـ5، الذين أنهى المتهم حياتهم نحرًا في مشهد مرعب داخل إحدى المزارع في الريف الأوروبي.

12 دقيقة في المحكمة

المشهد الأول.. بكاء وانهيار

وصلت أسرة الضحايا إلى محكمة جنايات الجيزة، وسط بكاء وانهيار، مطالبين بسرعة الحكم على المتهم: «لما لقينا الجثث في المزرعة واحدة من بناتي قالت للشرطة، مش ممكن يكون عم عاطف اللي عمل كده، كنا واثقين فيه، ده واكل عيش وملح معانا من 30 سنة، يا ناس البيت فضي علينا، ياريتنا كنا معاهم يوم الحادثة، نفسنا نشوفه بيتعدم 5 مرات، ده علق ابني فوق الشجرة وشنقه بعد ما طعنه في جسمه».

المشهد الثاني.. صمت وكبرياء

في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بدأ حاجب المحكمة المناداة على اسم المتهم، الذي خرج من خلف القضبان في حالة صمت، يقطعها خطوات سريعة نحو غرفة المداولة، التي قررت هيئة المحكمة عقد الجلسة بها، نظرًا لسريتها، لاعتبارات أسرية تخص قيم المجتمع، إذ زعم المتهم وجود علاقة عاطفية بينه وبين إحدى الضحايا.

المشهد الثالث.. ظهور محام للدفاع عن المتهم

شهدت الجلسة الثانية حضور محامية للمتهم، بحضور موكلين من أسرته للدفاع عنه، وطلبا أجلًا للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة، وبناءً عليه أجلت النيابة العامة مرافعتها، على أن يستدعى الشهود في الجلسة المقبلة المقرر عقدها 3 سبتمبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع والنيابة العامة وشهود الإثبات والنفي.

المشهد الرابع.. أسرة المتهم: نفسنا نشوفه

خلال جلسة محاكمة المتهم، حمل دفاع المتهم رسالة من أبنائه إليه داخل قفص الاتهام، نظرًا لعدم رؤيته منذ القبض عليه في شهر مايو الماضي، وطلبت أسرة المتهم الترافع عنه وتقديم تصريح لزيارته داخل محبسه خلال الأيام المقبلة.