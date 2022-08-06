عاجل.. تأجيل محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي لـ3 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة المتهم في مذبحة الريف الأوروبي إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهم، كما صرحت هيئة المحكمة بالتصوير لوسائل الأعلام خلال جلسة المحاكمة المقبلة.

حراسة مشددة

وحضر المتهم في مذبحة الريف الأوروبي جلسة محاكمته الثانية وسط حراسة أمنية مشددة، وانعقدت المحاكمة داخل غرفة المداولة واستغرقت 14 دقيقة، وبعدها اقتادت أجهزة الأمن المتهم حجز المحكمة تمهيدًا لإعادته إلى محبسه تنفيذًا لقرار المحكمة.

المتهم يكشف أسباب تنفيذ مذبحة الريف الأوروبي

وبينت أوراق القضية أنَّ المتهم قتل صديقه وابنتيه واثنين من أحفاده داخل مزرعة الريف الأوروبي انتقامًا منه بسبب رفض صديقه زواجه من ابنته الكبرى المطلقة فخطط المتهم للاعتداء الجنسي عليها وعندما فشلت خطته وقاومته المجني عليها أسرع في قتلها.

تفاصيل مذبحة الريف الأوروبي

وأوضحت تحقيقات النيابة أنَّ المتهم «عاطف» بعد أن قتل الفتاة التي كان يحبها أسرع في ذبح شقيقتها التي خرجت للاستغاثة بوالدها الذي كان يعمل في مزرعة مجاورة، وعند حضور صديقه تمكّن من المتهم من ذبحه بالطريقة ذاتها وبعدها قرر التخلص من حفيديه اللذين كانا بصحبة المجني عليهما ليكتمل عدد أفراد المذبحة 5 أفراد.