إصابة «جزار» وحفيده ومصرع زوجته في انقلاب سيارة بأخميم

انفجر إطار سيارة جزار بمركز أخميم بمحافظة سوهاج لتختل عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلاب السيارة وإصابة الجزار وحفيده ووفاة زوجته.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج بانقلاب سيارة ومتوفاة ومصابين دائرة مركز أخميم.

الانتقال إلى موقع الحادث

وفور تلقي البلاغ انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو «حسن ا ع» سن 62 عاما جزار، ويقيم بندر أخميم بمحافظة سوهاج قد اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

حصر الضحايا والمصابين

نتج عن الحادث وفاة زوجة قائد السيارة المدعوة «سومية ا ع» سن 48 عاما ربة منزل، وتقيم بذات الناحية ببندر أخميم بمحافظة سوهاج وإصابة كل من قائد السيارة بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وحفيده «عمرو و ح ا» سن 15عاما طالب، ويقيم بذات الناحية بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

النقل لمستشفى أخميم المركزي

وقد تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي أخميم المركزي حيث جري إسعاف المصابين ووضعت الجثة تحت تصرف الجهات المختصة وقد أفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم رفع آثار الحادث.