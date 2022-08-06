تجدد الأحزان بمنزل «أحمد».. توفى في حادث بكفر الشيخ وحصل على 92.6%

تجددت الأحزان مرة أخرى لدى أسرة وأصدقاء الطالب «أحمد زغلول»، أحد الطلاب الأربعة الذين لقوا مصرعهم في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، قبل أيام، قرب مدخل شاطئ «النرجس» في مصيف بلطيم، حيث أظهرت نتائج الثانوية العامة 2022 نجاح «أحمد» بتفوق، وحصوله على نسبة 92.6% في القسم العلمي شعبة رياضة.

أصدقاء «أحمد» يعيدون نشر صوره على «فيسبوك»

وعاود أصدقاء «أحمد زغلول» ومحبوه نشر صوره على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وتفوقه ونجاحه بمجموع مرتفع في القسم العلمي شعبة رياضة، لاسيما وأنه كان يتمنى الالتحاق بكلية الهندسة، والذي حصل على مجموع يؤهله للالتحاق بها.

وقال «أحمد إلهامي»، أحد أصدقاء «أحمد زغلول»، إنه نجح في الثانوية العامة وحصل على نسبة 92.6% شعبة علمي رياضة، مضيفاً: «كان نفسه يلتحق بكلية الهندسة، ولكن ملحقش يا حبيبي، وزعلنا جداً لما عرفنا النتيجة».

تجدد الأحزان بعد ظهور النتيجة

وتابع «إلهامي» قائلاً: «الأحزان تجددت تاني، بكيت لما عرفت بنتيجته، لأنه كان منتظرها بفارغ الصبر، ولكن قدر ربنا أنه يتوفى بعد الامتحانات وملحقش يفرح بنتيجته، ولحد دلوقتي والدته متعرفش بالنتيجة، محدش راضي يبلغها عشان كفاية اللي هي فيه، وربنا يصبرنا على فراقه، ويلهم أسرته الصبر والسلوان».

وشهدت محافظة كفر الشيخ حادثاً مأساوياً صباح يوم الجمعة 22 يوليو الماضي، أسفر عن مصرع 4 طلاب، نتيجة تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نصف نقل محملة بالطماطم، على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من مدينة مصيف بلطيم، أثناء توجههم إلى المصيف، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة في اليوم السابق، الخميس 21 يوليو.

الضحايا الـ4 طلاب بالثانوية العامة

وتبين من خلال فحص الجثامين، التي تم نقلها إلى مستشفى بلطيم المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، أنها لـ4 طلاب بالثانوية العامة، وهم: «عبدالرحمن درغام مخلوف»، من مدينة كفر الشيخ، و«زياد الشربيني فؤاد»، من قرية «دقلت»، التابعة لمركز كفر الشيخ، و«عبدالرحمن زاهر مسلم»، من مدينة كفر الشيخ، و«أحمد زغلول عبدالعزيز»، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات.