توفى نتيجة حادث في بلطيم.. «عبدالرحمن» حصل على 74.15% شعبة أدبي

حالة من الحُزن عمت منزل أُسرة الطالب «عبدالرحمن زاهر مسلم»، مرة أخرى اليوم السبت، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، خاصةً وأن الطالب، الذي لقى مصرعه مع 3 من أصدقائه، في حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي في محافظة كفر الشيخ، قرب مدخل شاطئ «النرجس» في مصيف بلطيم، نجح في الثانوية العامة، وحصل على نسبة 74.15% بالشعبة الأدبية.

نشر صوره على «فيسبوك» والدعاء له بالرحمة والمغفرة

وقام العديد من أصدقاء وزملاء «زاهر» بنشر صوره علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، ونجاحه بمجموع عالٍ، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، معربين عن حزنهم الشديد لرحيله دون أن يفرح بنجاحه.

كان يتمنى الالتحاق بكلية الشرطة

وقال «عبدالرحمن أحمد»، أحد أصدقاء الطالب الراحل، إن «عبدالرحمن زاهر» نجح في الثانوية العامة وحصل على نسبة 74.15% شعبة أدبي، مضيفاً: «كان نفسه يلتحق بكلية الشرطة، وكان فرحان جداً إنه بيحل كويس في الامتحانات، بس نصيبه كده، قلبنا واجعنا عليه، والدنيا مالهاش طعم من غيره والله».

آخر مكالمة بينه وبين صديقه بنصف ساعة

وأوضح «أحمد» أن «آخر مكالمة بيني وبين عبدالرحمن كانت قبل ما يتوفى في الحادث بحوالي نصف ساعة، كان فرحان جداً إن والده وافق إنه يقدم في اختبارات كلية الشرطة، بس فاجأنا وصدمنا كلنا، كان طيب ومحترم وصاحب دكة من الابتدائي، ورغم إني ناجح في الثانوية العامة شعبة علمي رياضة بتفوق، لكني مش حاسس بأي فرحة، كان كفاية وجوده معايا أوي».

صدمة بين أفراد الأسرة بعد معرفتهم بالنتيجة

وتابع «أحمد» أن «والده ووالدته ناس طيبين أوي، وبيحاولوا يعدوا الأمر، بس مش عارفين، واتصدموا لما عرفوا إن عبدالرحمن نجح بتفوق، والأحزان اتجددت من تاني، ونفسنا إننا نروح لهم، بس مش جاي لنا قلب، ومش عايزين نفكرهم ونزود عليهم الحُزن، وربنا يصبرنا على فراقه، ويلهم أسرته الصبر والسلوان».

حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل

وشهدت محافظة كفر الشيخ حادثاً مأساوياً صباح يوم الجمعة 22 يوليو الماضي، أسفر عن مصرع 4 طلاب، نتيجة تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نصف نقل محملة بالطماطم، على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من مدينة مصيف بلطيم، أثناء توجههم إلى المصيف، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة في اليوم السابق، الخميس 21 يوليو.

مصرع 4 طلاب في حادث الطريق الساحلي

وتبين من خلال فحص الجثامين، التي تم نقلها إلى مستشفى بلطيم المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، أنها لـ4 طلاب بالثانوية العامة، وهم: «عبدالرحمن درغام مخلوف»، من مدينة كفر الشيخ، و«زياد الشربيني فؤاد»، من قرية «دقلت»، التابعة لمركز كفر الشيخ، و«عبدالرحمن زاهر مسلم»، من مدينة كفر الشيخ، و«أحمد زغلول عبدالعزيز»، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات.