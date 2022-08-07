بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث بمدينة السادات بالمنوفية

دفعت هيئة الإسعاف في محافظة المنوفية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل 6 مصابين في حادث تصادم بمدينة السادات، إلى مستشفى السادات العام لتلقي العلاج اللازم وتشخيص حالتهم الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصابو حادث مدينة السادات في المنوفية

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المصابين الستة في حادث السادات، هم، محمود عبد الناصر أحمد 20 عاما مقيم السادات، ومصاب اشتباه كسر بالساعد الأيسر، وحامد سعيد حامد 20 عاما مقيم البحيرة، ومصاب بكسر بالكوع الأيسر، وصالح محمود صالح 23 عاما مقيم بمحافظة البحيرة، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الغني عبد المنعم محمد 30 عاما، مقيم بمدينة السادات، ومصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر .

وأضاف المصدر، أن باقي المصابين في حادث مدينة السادات، هم أحمد رضا أحمد 18عاما، مقيم في محافظة البحيرة، ومصاب باشتباه في ارتجاج بالمخ واشتباه نزيف داخلي، ومحمد صبحى السقا 18 عاما مقيم في محافظة البحيرة، ومصاب باشتباه كسر بالكوع الأيسر، مشيرا إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في مستشفى السادات العام.

مصرع طفلة إثر سقوطها من سلم منزلها في المنوفية

علي صعيد آخر لقيت طفلة مصرعها بعد سقوطها من سلم منزلها في إحدى قري مركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، حيث أصيبت بنزيف في المخ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.