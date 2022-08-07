«مريم» تجاوزت الثانوية العامة بـ96.71% وتحلم بـ«إعلام الجامعة الأمريكية»

رحلة كفاح، وطريق لم يكن مفروشا بالورود، سارت فيه «مريم محسن» صاحبة الـ18 عاما، حتى وصلت إلى المركز الثاني في الثانوية العامة 2022 مكفوفين على مستوى الجمهورية، داعمها في ذلك، أنّ الله عز وجل سيعوضها خيرا عما بذلت من جهد.

«مريم» الثانية على مستوى الجمهورية مكفوفين

بمجموع 96.71% أدبي، تخطت «مريم» الثانوية العامة بنجاح، وروت تفاصيل رحلتها لـ الوطن، التي التقتها للاحتفاء بها، بعد مشوار نجاح حافل في مدرسة النور للمكفوفين في بورسعيد، حيث أوضحت أنّها كانت دائما بين الأوائل منذ صغرها، وحلمت بأن تكون من الأوائل على مستوى الجمهورية، ورغم أنّها كانت تذاكر ليلا ونهارا، إلا أنّها لم تتخيّل أن تكون بين أوائل الجمهورية.

لم تكن رحلة «مريم» مع الثانوية العامة سهلة، فالمذاكرة منعتها عن الخروج مع أصدقائها في الرحلات البحرية، وأجبرتها على التوقف عن عزف البيانو أو تصفح السوشيال ميديا: «كنت بقول لنفسي لازم استحمل عشان أوصل لحلمي، أسرتي كانت بتساعدني على المذاكرة، كنت بقول إنّي هرتاح بعد النتيجة، وديما كنت حاطة قدام عيني حلم دخول كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية».

وأهدت «مريم» نجاحها إلى والدها ووالدتها، اللذان كانا داعمين لها طوال مشوارها الدراسي، تقول: «وفرولي كل اللي محتاجة له»، كما وجّهت الشكر للمعلمين، الذين لم يبخلوا عليها بمعلومة.

لجأت «مريم» إلى الدروس الخصوصية وقت الحاجة فقط، لشرح المواد التي يصعب عليها فهمها بمفردها: «عملت جدول وكنت بجبر نفسي أخلص المادة في أسبوع، وآخر شهرين مدوقتش طعم الراحة فيهم، وكنت براجع اللي ذاكرته طول السنة».

عزف البيانو

درست «مريم» البيانو في جامعة حلوان، وحصلت على المراكز الأولى في مسابقات عديدة على مستوى الجمهورية، منها «كنوز مصرية»، وأخرى تابعة للشباب والرياضة، إضافة إلى مسابقات دولية، كما تم اختيارها لتمثل أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة في اليوم العالمي للفتاة.