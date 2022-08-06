طرائف إعلان أوائل الثانوية العامة.. «3 طلاب كانوا نايمين وافتكروه حلم»

بعد تداول أنباء أمس عن إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة، اليوم السبت، ثم إتاحة النتيجة على الموقع الإلكتروني للثانوية العامة، لم تذق جفون طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم النوم انتظارا للنتيجة، وبدأوا يحصون الدقائق حتى إعلان الأوائل، مع مراودة حلم اللحاق بركب المتفوقين.

وتابع الملايين إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2022، ولكن كانت المفاجأة بإعلان العديد من أوائل الثانوية العامة استغراقهم بالنوم، أثناء المؤتمر ولم يتابعوه هم أو أولياء أمورهم، وأخبرهم الجيران أو الأقارب أو مديرية التربية والتعليم داخل محافظاتهم بالنتيجة.

كيرلس كان نائمًا وأخبره جاره بالنتيجة

داخل قرية الغريزات بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، أوضح الطالب الرابع على الجمهورية كيرلس خالد برتلة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه كان نائما هو وعائلته أثناء بث المؤتمر وقد أخبر والده أحد جيرانهم ليسرع والده بإيقاظه وإخباره بحصوله على المركز الرابع بالشعبة العلمية قسم العلوم ولكنه لم يكن يصدق ذلك، فقد كان أقصى توقعه الحصول على 95%.

وداخل منزل عمر مختار، الثاني على مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «ستيم»، قال إنه كان نائما وأيقظته أسرته لإخباره بالنتيجة وأنه شعر بالذهول واعتقد بادئ الأمر أن ذلك حلم.

أصدقاء والدها أخبروه بالنتيجة

بينما داخل محافظة الدقهلية، أوضحت سوسن راني الرابعة على الفرقة الأدبية أنه تم إيقاظها من قبل والدتها لإبلاغها بالنتيجة حيث علم بها والدها من أصدقائه بعمله كمدرس بوزارة التربية والتعليم، وإنها كانت في حالة صدمة بالبداية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أعلن في العاشرة صباح اليوم، أسماء 38 طالبا من طلاب الثانوية العامة استطاعوا أن يحصدوا مقعدًا لهم بركب الأوائل، لتعلن أسماؤهم وصورهم عبر شاشات التلفزيون المصري ويعلم الجميع بتفوقهم.