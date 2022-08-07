مصاريف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة من الكلمات التي ترتفع عليها معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والبحث الدائم للطلاب وأولياء الأمور عن الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

مصاريف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن خدماتها في مجال أخبار التعليم، مصاريف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة وفق ما نشر على الموقع الرسمي للجامعة والذي جاء كالتالي:

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة في جامعة الدلتا

ويمكن للطلاب دراسة عدة برامج تعليمية في جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وعددها 9 تخصصات هي الطب، طب الفم والاسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة، الذكاء الاصطناعي، إدارة الأعمال، والفنون

مصاريف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023

في السطور التالية، نستعرض مصاريف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023 لطلاب الثانوية العامة من المصريين خلال العام الدراسي الكامل، والتي جاءت على النحو التالي:

كلية الطب

وجاءت الرسوم الدراسية خلال العام الدراسي الكامل نحو 178 ألف جنيه.

كلية طب الفم والأسنان

بينما رسوم كلية طب الفم والأسنان فقد وصلت لنحو 145 ألف جنيه.

كلية الصيدلة

ويدفع طلاب كلية الصيدلة من خريجي شعبة علمي علوم من الثانوية العامة نحو 105 آلاف جنيه في العام الدراسي الكامل.

كلية العلاج الطبيعي

في حين أن العام الدراسي الكامل للطلاب في كلية العلاج الطبيعي فقد وصلت قيمته المادية حوالي 89 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية التطبيقية

أما طلاب العلوم الصحية التطبيقية، فقد وصلت المصروفات الدراسية للعام الأول الجامعي نحو 48 ألف جنيه.

كلية الهندسة

وجاءت دراسة في كلية الهندسة قيمة الرسوم الدراسية للعام الواحد للمصريين نحو 50 ألف جنيه.

كلية الذكاء الاصطناعي

بينما جاءت الرسوم الدراسية للطلاب المصريين في العام كامل بكلية الذكاء الاصطناعي نحو 42 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال

الرسوم الدراسية للطلاب المصريين في العام كامل في كلية إدارة الأعمال نحو 35 ألف جنيه.

كلية الفنون

ووصلت الرسوم الدراسية للطلاب المصريين في كلية الفنون لنحو 30 ألف جنيه.