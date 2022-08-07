مصاريف جامعة هليوبوليس 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة من الموضوعات التي ترتفع عليها نسبة المشاهدة من قبل أولياء الأمور والطلاب الناجحين في الثانوية العامة والتي ظهرت نتيجتهم بشكل رسمي، والسبب في زيادة عملية البحث هو لاختيار الجامعة المناسبة للطالب الذين لم يوفقهم الحظ للوصول للمجموع المرغوب.

مصاريف جامعة هليوبوليس 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن خدماتها في مجال أخبار التعليم مصاريف جامعة هليوبوليس 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة وفق ما نشر على الموقع الرسمي للجامعة والذي جاء كالتالي:

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة في جامعة هليوبوليس

وتتيح جامعة هيلوبوليس المعتمدة من وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة، دراسة في 5 كليات علمية وأدبية، وهي الصيدلة، الهندسة، الزراعة الحيوية، إدارة الأعمال والاقتصاد، العلاج الطبيعي

مصاريف جامعة هليوبوليس 2022 – 2023

وفي السطور التالية، نستعرض مصاريف جامعة هليوبوليس 2022 – 2023 ، وفق الموقع الرسمي للجامعة، حيث تم تقسيم المصروفات إلي قسطين وهي كالآتي:

كلية الصيدلة

القسط الأول: 62 ألفا و775 جنيهًا.

القسط الثاني: 52 ألفا و500 جنيه

إجمالي المصاريف 105 آلاف جنيه.

كلية الهندسة

القسط الأول: 32 ألفا و100 جنيه.

القسط الثاني: 32 ألفا و100 جنيه.

اجمالي المصاريف: 64 ألفا و200 جنيه.

كلية الزراعة الحيوية

القسط الأول: 21 ألفا و400 جنيه.

القسط الثاني: 21 ألفا و400 جنيه.

اجمالي المصاريف: 42 ألفا و800 جنيه.

مصاريف كلية إدارة الأعمال والاقتصاد

القسط الأول: 37 ألفا و25 جنيهًا.

القسط الثاني: 26 ألفا و750 جنيهًا.

اجمالي المصاريف: 53 ألفا و500 جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي

القسط الأول: 45 ألف جنيه

القسط الثاني: 45 ألف جنيه

إجمالي المصاريف: 95 ألف جنيه

وتضاف على المصروفات السابقة، رسوم التأمين الصحي، ورسوم إدارية، خلال التقديم يتم دفعها بعد قبول الطالب، خلال العام الدراسي.