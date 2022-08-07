السعودية تكشف تفاصيل جديدة حول سقوط طائرة في البحر

سقطت طائرة من طراز«إتش زد - سال»، تابعة لنادي الطيران في «منطقة عسير» السعودية، الواقعة جنوب غربي البلاد، وتداولت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط الطائرة، في مياه «البحر الأحمر»، وتعرضت لأضرار جسيمة.

«تحقيقات الطيران»: الحادث وقع بجانب مهبط الطائرات بالحريضة

وقال «مكتب تحقيقات الطيران» السعودي، إن الحادث وقع، أمس الأول الجمعة في تمام الساعة 15:38 بتوقيت جرينتش «05:38 مساءا بتوقيت القاهرة» بجانب مهبط الطائرات التابع لنادي الطيران بالحريضة قرابة 30 مترا داخل البحر، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

مكتب تحقيقات الطيران يكشف ملابسات سقوط الطائرة HZ-SAL بـ #عسير ونجاة طاقمها pic.twitter.com/L6XTmZXI4J — قناة ابـو حسن (@Mbm20007) August 6, 2022

الطائرة سقطت قرابة 30 مترًا داخل البحر

وأشار «تحقيقات الطيران»، في بيان، نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن «حرس الحدود» أنقذ قائد الطائرة ومرافقه وتم نقلهم إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، كما تم إخراج الطائرة من البحر.

وأوضح مكتب ««تحقيقات الطيران» السعودي، أن الطائرة سقطت قرابة 30 مترًا داخل البحر، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وفي 20 يونيو الماضي، انزلقت إحدى طائرات «الخطوط الجوية» السعودية من طراز «بوينج 77 » بعد هبوطها في مطار «نينوي أكينو الدولي» في مانيلا عاصمة الفلبينية، وقالت الخطوط السعودية، إنه لم يصب أي من الركاب في الحادث.

وأشارت «الجوية السعودية»، في بيان، إن الطائرة كانت متجهة من الرياض إلى مانيلا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية السعودية.