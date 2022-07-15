أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية، التي تستوفي تطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

وأضافت الهيئة السعودية، في بيان نشرتها بالغة العربية والإنجليزية على حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن ذلك جاء في إطار حرص البلاد على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية «شيكاغو 1944» والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالاً لجهـود الرياض الرامية لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزاً للربط الجوي الدولي، وفقا لما ذكرته قناة «الممكلة» الأردنية.

اتصال هاتفي بين الملك سلمان والعاهل الأردني

من جانبه، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًا، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج هذا العام.

بدورها، قالت سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن، ريما بنت بندر بن سلطان، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بلادها محورية، مضيفة في مقال رأي نشره موقع «بوليتيكو» الأمريكي، إن الشراكة بين الرياض وواشنطن عززت الاستقرار العالمي.

بن سلطان: إدارة العلاقة بشكل مسؤول يمكن الجانبان قيادة الانتقال إلى الطاقة المتجددة

وأضافت بن سلطان، أن العلاقة بين البلدين، إذا تمت إدارتها بشكل مسؤول، فيمكن الجانبان، قيادة انتقال عالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، مع دفع الشرق الأوسط إلى مركز جديد لسلاسل التوريد العالمية، موضحة أنه يمكن مواصلة التعاون المهم في مكافحة الإرهاب.

ودعت بن سلطان، إلى تطوير الشراكة بين البلدين، خصوصاً مع التطور الكبير الذي تعيشه السعودية، كما دعت الدبلوماسية السعودية، إلى إعادة تحديد معالم العقود الـ8 القادمة لهذا التحالف الهام.

سفيرة السعودية: المرأة تحظى بدعم كبير وغير مسبوق في بلادنا

وأكدت السفيرة السعودية، أن المرأة تحظى بدعم كبير وغير مسبوق في بلادها حيث تتمتع المرأة السعودية، بضمانات قانونية للمساواة في الأجور وعدم التمييز في العمل بينما بعض الدول الغربية لم تتخذ مثل هذه الخطوات.

وأشارت بن سلطان، إلى أن السعودية تشجع على التسامح والحوار بين الأديان لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.