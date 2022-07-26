إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة إثر سقوط سيارة من جبل حبس في السعودية

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم، بعد سقوط السيارة التي يستقلونها من جبل حبس التابع لمحافظة الداير في السعودية، خلال توجههم للتنزه في وادي دفا للاستمتاع بالأجواء الخلابة التي تشهدها المحافظة هذه الأيام، وفقا لصحيفة «عكاظ» السعودية.

إصابة 8 من أسرة واحدة إثر سقوط سيارة من جبل في السعودية

وقال عبدالله عكور، أحد أقارب المصابين، إنّ المركبة تعرضت للانزلاق، ثم السقوط في الطريق، وداخلها 9 أشخاص: 3 بنات، ولدين، الوالدة، والوالد، 2 من شقيقات الوالد، وتعرض 8 منهم لإصابات متفاوتة بين رضوض وكسور، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني مالك العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل 3 حالات إلى مستشفى الملك فهد بجازان تحت الملاحظة وجميع الحالات مستقرة حالياً فى المملكة السعودية.

تفاصيل الحادثة

وأوضح «عكور»، أنّ الناجي الوحيد هو طفل عمره 3 سنوات كان في حضن والدته عندما خرجت من السيارة وهي ممسكة به أثناء الحادث ولم يتعرض لأذى، مبيّنا أنّ الطريق الجبلي كان مبللا بالماء بعد هطول الأمطار والمكابح تعرضت للعطل، ما أدى لوقوع الحادث، لكن نجا الجميع منها بعد لطف الله، وبعض الحالات تحت الملاحظة وبعضها غادر بعد الاطمئنان عليها من قبل الفرق الطبية.