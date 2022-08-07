الصين تفاجئ الجميع بـ18% نموا في الصادرات لأول مرة منذ 7 أشهر

ارتفعت صادرات الصين بشكل غير متوقع بنسبة 18% على أساس سنوي، مسجلةً أعلى مستوى لها في 7 أشهر عند 332.96 مليار دولار أمريكي في يوليو من عام 2022، متجاوزة توقعات السوق عند 15% وبعد ارتفاع بنسبة 17.9% في الشهر السابق.

أكبر نمو في الشحنات منذ يناير

كان هذا أكبر نموا في الشحنات منذ يناير، حيث استمرت المشكلات اللوجستية في التراجع وسط مزيد من التخفيف من قيود كورونا، وظلت الولايات المتحدة ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للصين، بحسب بيان اتحاد الجمارك الصيني.

الصادرات إلى روسيا

في الوقت نفسه، نمت الصادرات إلى روسيا بنسبة 22.2% عن العام السابق إلى 6.77 مليار دولار، بينما قفزت الواردات بنسبة 49.3% إلى 10 مليارات دولار، وهو ثاني أعلى مستوى بعد مايو 2022، حينما سجل 10.27 مليار دولار أمريكي، وبلغ متوسط ​​نمو الصادرات الصينية على أساس سنوي 15.29% من عام 1991 حتى عام 2022، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 154.70% في فبراير من عام 2021.

التوترات التجارية وانتشار كورونا

كان نمو الصادرات مكونًا رئيسيًا يدعم التوسع الاقتصادي السريع للصين، وفي عام 2019، زادت صادرات الصين بنسبة 0.5%، حيث تباطأت بشكل حاد من زيادة بنسبة 10% في عام 2018، مع انخفاض المبيعات إلى الولايات المتحدة بشكل حاد وسط التوترات التجارية المستمرة وانتشار فيروس كورونا.

هيكل الصادرات الصينية

شكلت الآلات ومعدات النقل 48% من إجمالي الصادرات، ولا سيما الآلات والأجهزة الكهربائية (14%)، وأجهزة الاتصالات والتسجيل الصوتي وإعادة الإنتاج (12%)، والآلات المكتبية وآلات معالجة البيانات الأوتوماتيكية (8%)، والآلات والمعدات الصناعية العامة وأجزاء الآلات (5%).

الحديد والصلب والكيماويات

ضمت فئات الصادرات الرئيسية الأخرى: أصناف صناعية متنوعة (23%)، الأثاث وأجزاءه (3%)؛ السلع المصنعة المصنفة أساسًا حسب المواد (16%) مثل خيوط الغزل والنسيج والأقمشة (5%) ومصنوعات المعادن (4%) والحديد والصلب (2%)؛ الكيماويات والمنتجات ذات الصلة (6%)؛ والغذاء والحيوانات الحية (3%).

الاتحاد الأوروبي وأمريكا أكبر مستورد

كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكبر وجهات شحنات الصين، حيث استحوذت على 17% من الصادرات لكل منهما، تليها هونغ كونغ (11%)، واليابان (6%)، وكوريا الجنوبية (4%)، وفيتنام (4%)، وألمانيا (3%) والهند (3%) وهولندا (3%)، وشكلت المملكة المتحدة وتايوان وسنغافورة وماليزيا وروسيا وأستراليا وإندونيسيا وتايلاند والفلبين 2% لكل منها.