المعاهد الخاصة المعتمدة 2022.. اعرف قائمة التجارية والفنية المتوسطة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعاهد الخاصة المعتمدة لعام 2022 وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 واعتمادها رسميًا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، موضحة أنها تشمل 178 معهدًا موزعة على 8 قطاعات أكاديمية مُتخصصة، وهي هندسة وعلوم وتجاري وعلوم وحاسب وإعلام ولغات وخدمة اجتماعية وعلوم صحة وتمريض وسياحة وفنادق وزراعة.

المعاهد الخاصة المعتمدة للشعب التجارية وعلوم الحاسب

وأكدت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن المعاهد الخاصة المعتمدة للشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات، تضم 73 معهدًا وهي الآتي:

- المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالي للحاسب الآلي بكينج مريوط – الإسكندرية.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

- الأكاديمية الحديثة لعلوم الكومبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

- المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا - دمياط.

- معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة.

- المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج.

- معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات.

- معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة.

- معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم.

- المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.

- المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية.

- معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم.

- المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

- المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر.

- المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول.

- المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة.

- المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا.

- المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

- أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

- المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان.

- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

- المعهد التكنولوجى العالي فرع مرسى مطروح.

-المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف- الإسكندرية.

- المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

- المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

-معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

- معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

-معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش.

- المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش.

- معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة.

- المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة.

- معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر

- معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة.

- معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير – محافظة البحيرة.

- معهد الوادي العالي للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية.

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية.

- المعهد الكندي العالي للإدارة بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا.

- معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي بكلية البنات القبطية بالعباسية.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس – شرقية.

- معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

- معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات.

-معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة.

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

- معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية بالإسكندرية.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة- الدقهلية.

-المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف.

- المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات.

- المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر.

- معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب. الآلي برأس البر - محافظة دمياط.

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية. بدمياط الجديدة.

- المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة.

- المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج.

- معهد أكتوبر العالي للاقتصاد.

- المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

- معهد أكتوبر للهندسة والإدارة بـ6 أكتوبر.

-المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

المعاهد الخاصة المعتمدة «الفنية المتوسطة»

- المعهد الفني للفنادق بالمطرية.

- المعهد الفني الصناعي بالمطرية.

-المعهد الفني الصناعي للبصريات.

- المعهد الفني التجاري بشبرا

-المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة.

- المعهد الفني التجاري بالمطرية.

- المعهد الفني الصناعي بشبرا.

-المعهد الفني التجاري بالروضة.

- المعهد الفني الصناعي ببنها.

- المعهد الفني التجاري ببنها.

-المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان.

- المعهد الفني للرى والصرف والمساحة بالمطرية.

- المعهد الفني الصناعي بقويسنا.

-المعهد الفني الصناعي بالزقازيق.

- المعهد الفني التجاري بالزقازيق.

- المعهد الفني التجاري بقويسنا.

- المعهد الفني التجاري بطنطا.

- المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى.

- المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى.

- المعهد الفني التجاري بدمنهور.

- المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية.

- المعهد الفني التجاري بدمياط.

- المعهد الفني التجاري بالمنصورة.

- المعهد الفني التجاري بالإسكندرية.

- المعهد الفني الصناعي ببورسعيد.

-المعهد الفني التجاري ببورسعيد.

- المعهد الفني للفنادق بالإسكندرية.

-المعهد الفني الصناعي للمنشات البحرية ببورسعيد.

-المعهد الفني للسياحة و الفنادق ببورسعيد.

- المعهد الفني الصناعي للري والصرف والمساحة بأسيوط.

- المعهد الفني التجاري بأسيوط.

- المعهد الفني الصناعي ببئر العبد.

- المعهد الفني التجاري بالعريش.

- المعهد الفني الصناعي بسوهاج.

- المعهد الفني الصناعي بقنا.

- المعهد الفني الصناعي للري والصرف والمساحة بقنا.

- المعهد الفني التجاري بقنا.

- المعهد الفني التجاري بسوهاج.

- المعهد الفني الصناعي للألومنيوم بنجع حمادي.

- المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية.

- المعهد الفني للتمريض بمستشفي وادي النيل.

- المعهد الفني الصناعي بأسوان.

- المعهد الفني التجاري بأسوان.

- المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا.

- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.

- المعهد الفني الصناعي لترميم الآثار بالأقصر.

وفي سياق متصل، حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، من الإنسياق وراء الكيانات الوهمية غير المرخصة، موضحاً أن الوزارة أعلنت عن كافة أسماء الجامعات والمعاهد التابعة لها والمعتمدة رسمياً.