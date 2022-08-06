تنسيق الجامعات 2022.. «التعليم العالي» تتأهب لاستقبال طلاب الثانوية

كثفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها لتنسيق الجامعات 2022 العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع الجامعات، إذ أعلنت جامعة عين شمس عن استعداداتها ممثلة في الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب لاستقبال الطلاب الناجحين من حاملي شهادة الثانوية العامة المصرية وتقديم خدمة التنسيق الإلكتروني لهم من خلال 14 معملاً تمّ تجهيزها على أعلى مستوى بكليات (الآداب – الحاسبات والمعلومات – الهندسة – البنات – الزراعة)، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

وأضافت جامعة عين شمس في بيان لها، أنَّها خصصت للمرة الأولى معملاً لاستقبال الطلاب من ذوي القدرات الخاصة بمقر مركز الإبصار بكلية الآداب، تمّ تجهيزه تقنياً وبشرياً لتقديم جميع أوجه المساعدة والنصح والإرشاد في التقديم للجامعات خلال عملية التنسيق الإلكتروني.

فريق عمل متخصص للرد على كل استفسارات الطلاب

واستعدت الجامعة من خلال فريق عمل متخصص للرد على كل استفسارات الطلاب وذويهم ومساعدتهم في التنسيق بكل مراحل التنسيق حرصاً على مستقبلهم وذلك من خلال فريق الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة بما يمكن الطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية من الانتقال للعالم الأوسع من المعرفة بكل سهولة ويسر.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت كل التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2022، ونسبة النجاح ومقارنتها بالسنوات السابقة، فضلاً عن أسماء الأوائل في كل شعبة علمية.

جامعات جديدة تدخل خدمة التنسيق

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنَّ هناك مجموعة من الجامعات الأهلية الجديدة التي تبدأ الدراسة بها اعتباراً من أول العام الدراسي الجديد 2022-2023 سواء الجامعات الأهلية أو التكنولوجية، موضحة أنَّ هذه الجامعات تهتم بتقديم خدمة تعليمية مميزة من خلال برامج متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل.