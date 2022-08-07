عقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية بمطروح

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إجراءات نقل مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية وشهادة الإعدادية، وذلك من مركزي توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية وسط مدينة مرسى مطروح إلى اللجان الإمتحانية بالإدارات التعليمية.

5 لجان إعدادية و24 لجنة دبلومات

وقال كيل تعليم مطروح، إن عدد لجان امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية خمس لجان بكل نوعياتها، و24 لجنة خاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك حتى أبعد نقاط على الحدود الغربية للبلاد في مدينتي السلوم وسيوة، مشيرًا إلى أنه يجرى نقل صناديق الأسئلة إليها وسط إجراءات أمنية مشددة، وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام.

تأمين وصل الأسئلة للمناطق النائية

وتابع وكيل تعليم مطروح الإجراءات الخاصة بتأمين مظاريف الأسئلة قبل نقلها إلى اللجان الامتحانية في كل أرجاء مطروح، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن نقل الأسئلة ووصولها لمقار اللجان في مواعيدها المحددة سلفا، وفق خطة التحرك الداخلية والخارجيه والتي أعدتها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تسليم الأسئلة لرؤساء اللجان

ووجه وكيل تعليم مطروح مندوبى توزيع الأسئلة بضرورة المحافظة على مظاريف الأسئلة، وعدم تسليمها إلا لرئيس لجنة الامتحان، وفي حضور المراقب الأول ومندوب المديرية المكلف بحضور فتح مظاريف الأسئلة.

تفقد لجان امتحانات الدور الثاني

وتفقد وكيل تعليم مطروح لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ولجان امتحانات الدور الثاني بإدارة مرسي مطروح التعليمية، وتابع بدء الامتحانات والإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والتعليم والتابعد وتوافر المواد المطهرة في دورات المياه.