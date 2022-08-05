13478 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني بـ إعدادية كفر الشيخ غدا

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن غدًا السبت، سوف يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بامتحانات الدور الثاني مادتي اللغة العربية، والخط والإملاء، على مستوى 75 لجنة موزعة على إدارات المديرية في المحافظة مع توفير كل سبل الراحة والأمان لهم.

عدد لجان الامتحانات

ومن جانبه، أضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة في بيان، أنه جرى تجهيز 75 لجنة على مستوى مدارس الإقليم بهدف إجراء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية وتطهير اللجان وتعقيمها لاستقبال 13478 طالبا وطالبة لأداء امتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية دون وجود أي عراقيل.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حول الجهد المبذول في أعمال امتحانات السابقة للدور الأول للشهادة الإعدادية وعليه نأمل المسير على نفس النهج والدقة في كل الإجراءات التي بدورها تضمن خروج أعمال الامتحانات بالشكل اللائق المنضبط الذي يحقق الأهداف التي نطمح لها خلال امتحانات الدور الثاني.

اجتماع لمديري الإدارات التعليمية

واجتمع محمد عبدالله، وكيل وزارة التعليم بالإقليم، بمديري الإدارات التعليمية، وكذلك مندوبي مركز الأسئلة، بمقر مديرية التربية والتعليم بمدينة كفر الشيخ، بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم، ويوسف البسيوني، مدير إدارة شؤون الطلاب والامتحانات، ومدحت إبراهيم، رئيس مركز الأسئلة؛ لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال الطلاب غداً السبت ضمن امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهاد الإعدادية.